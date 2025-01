Nikola Jokic e Russell Westbrook dei Nuggets hanno tripla doppia nella stessa partita

DENVER – Nikola Jokic e Russell Westbrook di Denver hanno fatto la storia della NBA venerdì sera, diventando la prima coppia di compagni di squadra a registrare triple doppie nella stessa partita due volte in una sola stagione.

Jokic ha chiuso con 35 punti, 15 assist e 12 rimbalzi per la sua 15esima tripla doppia stagionale da leader della NBA nella vittoria per 124-105 dei Nuggets sui Brooklyn Nets. Westbrook ha messo a segno 25 punti, 11 rimbalzi e 10 assist.

“Penso che sia uno stile che giochiamo entrambi”, ha detto Jokic. “Sono felice che stiamo vincendo le partite perché è più importante delle statistiche. È speciale quel rapporto, il modo in cui i ragazzi sono disposti a correre in corsia e ad entrare nell’angolo. Sanno che la palla li troverà”. “

Sono anche i primi a registrare una tripla doppia da 25 punti nella stessa partita della stagione regolare.

“Wow”, ha detto l’allenatore di Denver Michael Malone. “È davvero pazzesco. Stiamo seguendo la storia, gente.”

Consigli dell’editore

La coppia è arrivata anche nello Utah il 30 dicembre. Jokic ha segnato 36 punti, 22 rimbalzi e 11 assist quella notte, mentre Westbrook ha segnato 16 punti, 10 rimbalzi e 10 assist.

Westbrook ha effettuato tutti e sette i suoi tentativi di tiro, entrambi i tiri liberi, e non ha effettuato palle perse nel gioco.

Westbrook ha attribuito a Malone il merito di avergli dato la libertà di giocare al suo gioco.

“Essere in grado di farlo mi permette di rendere migliori le persone intorno a me”, ha detto Westbrook venerdì. “Cerca di portare un po’ di leadership, un po’ di energia, un po’ di tenacia a questa squadra. Stiamo appena iniziando a capirlo.”

Jokic ha saltato le due partite precedenti a causa di un malore prima di tornare contro i Nets. È stato messo in panchina alla fine del terzo quarto, un rimbalzo prima della sua 145esima tripla doppia in carriera con i Nuggets in vantaggio di 18.

Brooklyn si è ripresa per arrivare a cinque e Jokic è tornato con 9 punti, 4 assist e 3 rimbalzi nel quarto.

Jokic ha ottenuto il suo decimo rimbalzo dopo che Westbrook ha bloccato il tiro di Keon Johnson al 6:51.

Westbrook ha fornito quattro assist nel quarto e ha registrato la sua 202esima tripla doppia in carriera, il massimo in una carriera NBA. Era la sua terza tripla doppia della stagione, la prima a Denver.

L’Associated Press ha contribuito a questo rapporto.