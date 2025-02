Nikola Jokic rivela chi ha vinto il commercio di Luka Doncic

Anthony Davis è uno dei migliori giocatori della storia della NBA.

In quanto tale, ci si aspetterebbe che i fan di qualsiasi squadra che lo renderà in estasi.

Ecco perché vedi che i fan sono vivaci nel GM Nico Harrison per seguirlo, puoi solo chiederti se Dallas Mavericks abbia preso la decisione giusta.

Tuttavia, quando gli è stato chiesto di questo commercio, la star di Denver Nuggets Nikola Jokic crede che entrambe le squadre abbiano vinto la transazione (tramite Legion Hoops e Duvalier Johnson).

Nikola Jokic su Luke-Ad-Trade: “Penso che entrambe le squadre vincano.” (Via @Duvalierjohnson? pic.twitter.com/xpnlcbsnae – Legion Hoops (@legionhoops) 15 febbraio 2025

Ovviamente, Jokic non è noto per aver dato risposte approfondite o preoccuparsi così tanto di qualcosa che accade in campionato, quindi è probabile che abbia appena dato una risposta generica e non vede l’ora di andare avanti con la sua giornata.

Luka Doncic ha sei anni più giovane di Anthony Davis, che ha anche danneggiato il suo debutto in Mavs.

Mavericks ha ottenuto solo una scelta del primo round in cambio del loro franchise, che è anche stato il ragazzo che hanno costruito la loro intera lista.

Davis, per quanto grande è lui, ha lottato con infortuni durante la sua carriera.

Anche se lo stomaco doveva diventare più grande e migliore in difesa, è difficile credere che non avrebbero potuto ottenere molto di più da qualsiasi altra squadra.

L’unica volta mostrerà e tutti potrebbero sbagliarsi in questa mossa, ma fino a dimostrazione dei Lakers sono i chiari vincitori di questa controversa transazione.

