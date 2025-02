NIL Título IX Governante rescindido e o estado de Ohio contrata Matt Patricia | Futebol universitário pt -prostor

Neste episódio de O futebol da universidade EnquirorDan Wetzel, Ross Dellenger e Pat Ford se eles quebrarem a reversão do Departamento de Educação da decisão de incluir a troca de renda como parte do Título IX. Como você pode criar o sistema sem paralisar os orçamentos dos departamentos de atletismo universitário ou deixar esportes olímpicos também?

O trio também reage ao último rascunho simulado da NFL da Yahoo Sports, que Travis Hunter iria pela primeira vez ao Tennessee Titans, Cam Ward, em segundo lugar, aos Cleveland Browns e Shedersur Sanders em terceiro para o New York Giants. É louco ter Ward antes de Sanders? O estado de Ohio se gabou de quantos jogadores retornaram ao programa na última temporada, então por que há apenas dois jogadores de Buckeye que são exibidos na primeira rodada?

Falando no estado de Ohio, eles estão prontos para contratar o ex -técnico do Detroit Lions, Matt Patricia, como seu novo coordenador defensivo. O que levou ao aumento de treinadores que deixam a NFL para o futebol universitário nesta temporada e Patricia pode encontrar sucesso na OSU após uma corrida rochosa com os Leões?

Dan, Ross e Pat também prevêem o IBOB ou o ‘Iron Bowl of Basketball’ que ocorre neste fim de semana entre não. 1 Classificado Auburn e não. 2 Alabama.

(0:50) 2025 NFL simulado NFL

(19:15) Decisão do Título IX NIL

(40:30) O estado de Ohio contrata Matt Patricia

(50:17) Auburn vs. Visualização do Alabama do basquete masculino

Matt Patricia olha antes de uma partida contra o Seattle Seahawks em 18 de dezembro de 2023 (foto de Steph Chambers/Getty Images)

