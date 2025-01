NJ Tech Highlanders vs. UMass Lowell River Hawks: como ver o basquete da NCAA online, o canal de televisão, informações de transmissão ao vivo, a hora de início

Quem está tocando

UMass Lowell River Hawks @ NJ Tech Highlanders

Registros atuais: UMass Lowell 14-7, NJ Tech 4-17

Como olhar

O que saber

Temos outro confronto emocionante da América O leste a tempo, já que o UMass Lowell River Hawks e os Highlanders da NJ Tech estão prontos para dar gorjeta às 19:00 ET na quinta -feira no Wellness and Events Center. Os Highlanders têm a vantagem do tribunal doméstico, mas o River Hawks deve vencer com 9,5 pontos.

No sábado passado, a UMass Lowell passou por New Hamp. Com muitos pontos, fazendo o jogo 97-80.

A UMass Lowell estava trabalhando como unidade e terminou o jogo com 20 assistências. Eles superam facilmente seus oponentes naquele departamento como New Hamp. Publicado apenas 11.

Enquanto isso, a NJ Tech não pôde dirigir Albany no sábado e caiu 68-62. Os Highlanders não tiveram muita sorte com os grandes dinamarqueses recentemente, desde que a equipe ficou aquém das últimas três vezes que se conheceram.

A UMass Lowell trabalha bem recentemente, desde que venceu nove de seus últimos 12 jogos, o que proporcionou um bom aumento com seu recorde de 14 a 7 nesta temporada. Quanto à NJ Tech, sua derrota reduziu seu recorde para 4-17.

Este concurso está emergindo como uma explosão: a UMass Lowell simplesmente não pode ser perdida nesta temporada, pois drenou 49,6% de seus objetivos de campo por jogo. No entanto, é uma história diferente para a NJ Tech, pois eles fizeram apenas 39,4% de seus objetivos de campo nesta temporada. Dada a considerável vantagem da UMass Lowell nessa área, a NJ Tech precisará encontrar uma maneira de fechar essa lacuna.

A UMass Lowell conseguiu uma sólida vitória sobre a NJ Tech em sua reunião anterior em 11 de janeiro, vencendo por 70 a 62. A revanche pode ser um pouco mais difícil para a UMass Lowell, pois a equipe não terá a vantagem do tribunal em casa desta vez. Vamos ver se a mudança no local faz a diferença.

Chance

UMass Lowell é um ótimo favorito de 9,5 pontos contra o NJ Tech, de acordo com o mais recente Probabilidades de basquete universitário.

As probabilidades tinham uma boa idéia da linha para isso, desde que o jogo abriu com o River Hawks como um favorito de 9 pontos.

O Over/Under é de 142 pontos.

História da série

A UMass Lowell venceu 6 de seus últimos 10 jogos contra a NJ Tech.