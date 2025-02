No. 1 Auburn mantém o número 23 Ole Miss, Johni Brome obtém 20 pontos em 92-82 Victoria

Chad Baker-Mazara acertou quatro triplos para levar o número 1 de Auburn a uma vitória XX-XX sobre o número 23 Ole Miss em 1 de fevereiro de 2025. (Foto de Justin Ford/Getty Images)

O número 1 de Auburn provavelmente se apegará ao primeiro lugar na pesquisa de basquete da AP Men University, mas o número 23 Ole Miss fez os Tigres lutarem no sábado. A equipe de Bruce Pearl escapou de Oxford com uma vitória de 92 a 82, melhorando 20-1 para a temporada e permaneceu invicto no jogo da SEC com 8-0.

Os rebeldes fecharam a margem para 59-58 com oito minutos restantes no segundo tempo. Mas Auburn fez uma corrida de 12 a 4 para criar uma certa distância, ajudada por um triplo por Chad Baker-Mazara e roubou Denver Jones, o que leva a um rápido revertido de Tahaad Pettiford.

Johni Broome terminou com 20 pontos, 12 rebotes, quatro assistências e dois bloqueios para liderar Auburn. Baker-Mazara disparou 4 de 6 em 3s e marcou 18 pontos, seguido por Jones com 16 pontos e quatro 3 mil Kelly adicionou 13 e Dylan Cardwell pegou 13 rebotes.

Sean Pedulla marcou 29 pontos no jogo por rebeldes com três assaltos, enquanto Matthew Murrell acrescentou 17 pontos. Com a derrota, Ole Miss caiu para 16-6 em geral e 5-4 na SEC.

O próximo para Auburn é um confronto em casa com Oklahoma (15-5, 2-5) na terça-feira. Ole Miss será o anfitrião de outro oponente dos 25 segundos em Kentucky (15-5, 4-3).