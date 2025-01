Nº 1 Auburn sobrevive ao susto no confronto vs. O número 6 do Tennessee obtém grande vitória e o craque Johni Broome está de volta

O número 1 Auburn permaneceu perfeito no jogo da SEC e sobreviveu a uma oferta frustrante no sábado sobre o número 6 do Tennessee, com uma vitória por 53-51 na Neville Arena. O astro de Auburn, Johni Broome, voltou à quadra depois de perder os últimos dois jogos devido a uma lesão no tornozelo e marcou 16 pontos na sétima vitória de seu time sobre um adversário classificado nesta temporada.

O Tennessee teve a chance de vencer o jogo com a posse de bola final, mas o armador Zakai Zeigler errou uma cesta de 3 pontos que teria colocado seu time em vantagem com menos de cinco segundos restantes. Broome garantiu o rebote defensivo e lançou a bola além do meio da quadra para esgotar o tempo e ajudar Auburn a vencer seu 11º jogo consecutivo desde que sofreu sua única derrota para Duke no mês passado no Desafio ACC/SEC.

O Tennessee buscava sua primeira vitória sobre o time número 1 fora de casa desde que derrotou o Memphis durante a temporada 2007-08. Os Voluntários caíram para 6-16 de todos os tempos contra o time mais bem classificado do país.

Os Voluntários finalizaram apenas 4 de 22 além do arco, enquanto Auburn acertou 3 de 22 de longe. Miles Kelly acertou sua segunda cesta de 3 pontos da noite faltando 30 segundos para o fim para dar ao seu time a liderança para sempre. O Tennessee entrou no fim de semana classificado em primeiro lugar (25,9%) na porcentagem de 3 pontos permitida como equipe.

O chute oportuno de Auburn foi a diferença

O jogo de sábado foi uma luta defensiva. Nenhuma das equipes conseguiu comprar uma cesta. É por isso que Kelly acertou uma cesta de três pontos nas circunstâncias que serão consideradas uma das maiores tacadas da temporada para os Tigres. A transferência da Georgia Tech viu seu uso geral reduzido desde que chegou a Auburn, mas seu impacto geral é difícil de contextualizar. Kelly acertou uma cesta de 3 pontos quando era importante para Auburn contra a defesa de 3 pontos mais bem classificada do país. Acertar 3 de 20 na linha de 3 pontos não parece ruim quando você faz valer a pena.

Broome Return é bem-vindo pelo time da casa

Nas últimas duas semanas, as probabilidades mudaram a favor de Cooper Flagg, do Duke, para ganhar o Jogador Nacional do Ano. Embora o calouro Star esteja tendo uma temporada fantástica e possa acabar ganhando o prêmio, Broome mostrou porque foi o favorito na maior parte da temporada para o NPOY. Broome terminou com 16 pontos, 13 rebotes, duas assistências e quatro bloqueios na vitória sobre o Tennessee. Resumindo: Auburn não vence este jogo sem ele. Seu impacto e presença na defesa fazem de Auburn um candidato ao título nacional Surefire. Embora Auburn tenha derrotado o estado do Mississippi e a Geórgia sem Broome na escalação, seu retorno solidifica Auburn como o claro favorito para vencer a SEC perto da metade do caminho.

A luva SEC é real

O Tennessee foi o último time invicto no esporte há menos de três semanas. Os Voluntários abriram o jogo da SEC com uma vitória no Arkansas para melhorar para 14-0. Desde essa vitória, o Tennessee está 3-3 com um recorde de 4-3 no jogo da SEC. A derrota de Vanderbilt não parece tão ruim depois que os Commanders derrotaram o Kentucky no início do dia em casa. Nem as derrotas na Flórida ou em Auburn porque essas duas equipes serão classificadas entre as cinco primeiras na pesquisa AP Top 25 na próxima semana. O Tennessee ainda pode competir pelo título da SEC, mas perder jogos para Vanderbilt, Flórida e agora Auburn colocará o time de Rick Barnes em posição de jogar nas próximas seis semanas até o final da temporada regular.