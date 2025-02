No. 1 Auburn não está mais invicto na SEC. Os Tigres caíram e caíram em casa no número 6 da Flórida no sábado, perdendo 90-81.

A vitória é a primeira no programa History of the Gators em uma equipe número 1 na estrada.

Os Tigres construíram 15 a 5 minutos no início do primeiro tempo, mas os Gators mais tarde assumiram a liderança com uma corrida de 18 a 7 marcada por um testamento por Will Richard que os colocou no topo, 23-22. Auburn se levantou novamente, 31-25, em uma bandeja de milhares de Kelly 3 e Johni Broome e parecia resistir a resistir à manifestação da Flórida. Mas os Gators tiveram um aumento de 23-7 durante os últimos seis minutos de metade para uma vantagem de 48-38 no intervalo.

A Flórida não voltou quando o segundo tempo começou e, finalmente, estendeu sua vantagem para 60-43 em um longo 3 de Walter Clayton Jr. Los Gators finalmente estendeu sua vantagem a 21 pontos em um 3 de Klavzar urbano. Esse foi o maior déficit da temporada de Auburn, excedendo uma margem de 18 pontos no Estado de Iowa número 5 em novembro. (Os Tigres se juntaram para vencer esse jogo, 83-81).

Auburn finalmente reduziu a margem para um único dígito em 3 por Kelly com 8:33 restantes. Mas Denzel Aberdeen expandiu a vantagem para 12 com um 3 depois de parecer que Chad Baker-Mazara de Los Tigres havia recebido uma falta na outra extremidade de um apartamento depois que o Brome atingiu uma ponte curta. Os Tigres nunca poderiam se aproximar de nove pontos pelo resto do jogo.

Clayton marcou no máximo 19 pontos para liderar o Gators, disparando 4 de 8 em 3s, com seis rebotes e nove assistências. Alex Condon continuou com 17 pontos, 10 rebotes e quatro assistências. Thomas Haugh acrescentou 16 pontos, nove rebotes e três bloqueios.

Auburn foi liderado pelos 22 pontos de Kelly, com Broome adicionando 18 pontos, 11 rebotes, seis assistências e dois bloqueios. Tahaad Pettiford marcou 14 pontos do banco com Chaney Johnson acrescentando 13.

Com a vitória, a Flórida melhorou em 20-3 em geral e 7-3 na SEC, empatada com o Texas A&M pelo terceiro lugar na conferência. Auburn caiu para 21-2 e 9-1 na conferência. O Alabama pode empatá -los primeiro na classificação com uma vitória no Arkansas na noite de sábado.

O próximo para a Flórida é outro confronto da SEC com um top 25, domingo, no Mississippi State nº 22 (16-6, 4-5). Auburn viaja para Vanderbilt (17-6, 5-5) para tentar sacudir sua primeira conferência de derrota