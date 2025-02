No. 11 Kansas sopra sua maior vantagem na derrota de 81-70 contra Baylor

Kansas soprou uma vantagem na parte do tempo de 19 pontos em sua derrota contra o Baylor no sábado. (Foto de David Buono/Icon Sportswire através de Getty Images)

O número 11 do Kansas tossiu sua maior liderança na história da escola, com uma perda de 81 a 70 em Baylor.

Os Jayhawks lideraram 21 pontos em um ponto do primeiro tempo e subiram 40-21 no intervalo. Mas a segunda metade foi um desastre absoluto desde que Baylor dobrou a KU em uma performance incrível.

Os Bears reduziram a vantagem para quatro menos de cinco minutos no segundo tempo, com uma corrida de 19 a 4. Baylor então perdeu o segundo artilheiro VJ Edgecombe devido a uma lesão no tornozelo, mas isso não impediu que os ursos voltassem. Kansas liderou 61-52 com 7:18 para os Jayhawks continuarem outra seca.

O Kansas não conseguiu marcar 4:44 depois que Dajuan Harris deu a Ku uma vantagem de oito pontos para 6:57 por ficar. Nesse período, Baylor superou o Kansas por 17 a 0 antes de Zeke Mayo fazer um saltador de corrida com 2:13 restantes.

Mas essa cesta era muito pequena, muito tarde, graças à rajada de Baylor. A Itimply reduziu a vantagem de Baylor para sete com 72-65 antes de Hunter Dickinson cometer uma falta. Quando o Kansas entrou em colapso, Dickinson começou a acumular faltas tardias para extinguir qualquer possibilidade de retorno. Dickinson coletou três faltas em menos de 30 segundos antes de sujar com 1:51 para o fim.

Baylor colocou 60 pontos nos últimos 20 minutos, quando o Kansas excedeu 40-27 ao longo do jogo. Robert Wright III, de Baylor, marcou 24 pontos e Norchad Omier fez 18 pontos e 16 rebotes.

Kansas pode ser quatro jogos do primeiro

O domínio Big 12 do Kansas parece muito, longe. O Jayhawks ganhou 14 títulos consecutivos da temporada regular de 12 grandes de 2004 a 2018. O Kansas venceu três desde então, mas terminou cinco jogos pela primeira vez empatando no quinto em 2023-24.

E a derrota desconcertante no sábado foi a segunda derrota horrível para o Kansas em oito dias. Em 25 de janeiro, os Jayhawks perderam 92-86 em duas vezes em casa, em Houston, depois que o Cougars empatou o jogo no final do primeiro clima extra após um passe de entrada roubada.

A derrota contra Baylor deixa o Kansas em 6-4 no Big 12 no meio da temporada de conferências e potencialmente quatro jogos atrás de Houston, se os Cougars vencerem no Texas Tech no sábado. Se o Kansas tivesse sofrido o que deveria ter sido uma vitória fácil, os Jayhawks poderiam ter apenas dois jogos do primeiro.

Em vez disso, Ku tem uma batalha muito difícil. E um ótimo jogo na segunda -feira, desde o número 3 do Estado de Iowa, visita Lawrence.