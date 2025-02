No. 11 Lo stato del Michigan riunisce l’Illinois 79-65 quando Tom Izzo fa la storia

Jaxon Kohler ha segnato 23 punti e 10 rimbalzi, Tre Holloman ha segnato 14 punti e lo stato n. 11 del Michigan si è riunito per colpire l’Illinois 79-65 sabato sera, quando lo Spartan Tom Izzo è la maggior parte delle vincite della conferenza a Big Ten.

Izzo ha superato l’allenatore dell’Indiana Bobby Knight con una vittoria della conferenza record 354.

Tom Izzo è ottenuto nella maggior parte delle vittorie nella partita della Big Ten Conference: “Avrei lanciato tutto come un banner”

Jase Richardson ha partecipato a 11 punti e Coen Carr aveva 10 spartani (20-5, 11-3 Big Ten), che ha superato l’Illinois nella seconda metà. Si sono conclusi con un 15 punti quando Illi ha perso gli ultimi 18 colpi nelle ultime 8:30.

Morez Johnson Jr. e Kasparas Jakuucionis hanno ricevuto ciascuno 17 punti per l’Illinois (17-9, 9-7).

Garanzia

Michigan State: una tiro a tre punti è stato un problema per gli spartani durante la stagione. Erano 14 su 60 dal 23% in tre recenti perdite. Non si sono preoccupati di sparare contro l’Illinois di 3 anni, andando 5 su 12 e hanno vinto la partita portando la palla all’interno e segnando 40 punti.

Illinois: Illini chiude la stagione regolare giocando cinque squadre investite, incluso lo stato del Michigan, nelle ultime sei partite. Devono giocare due buone metà per sopravvivere.

Un momento importante

L’Illinois ha guidato la prima metà e fino a 16 punti. Gli Spartani hanno fatto una partita con un giro di 13 punti, fissando un passo nel controllo nella seconda metà.

Tastiera

Lo stato del Michigan e dell’Illinois è entrato in gioco, che aveva attraversato i suoi avversari 21 volte e l’Illinois è la più grande squadra di recupero del paese. Ma gli spartani attraversarono illi 41-36.

Prossimo

Lo stato del Michigan ha ospitato martedì 7 evento Purdue martedì sera al Wisconsin.

Reporting Associated Press.

