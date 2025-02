No. 19 Tennessee sconvolto n. 5 UConn davanti alla folla elettrica a casa

Knoxville, Tenn. Huskies n. 5 con il centro della cittadina stava tremando dalle travi.

Delle stesse travi, otto stendardi del campionato nazionale, che hanno vinto il Tennessee sotto il defunto Pat Summitt, sono stati scritti in campo qui sotto e le hanno ricordato ovunque perché giocatori, allenatori e fan hanno celebrato la prima vittoria su UConn dal 2007 -Next -Testastá National Title stagione.

“Penso che sarebbe entusiasta dello sforzo e della riflessione, e sono sicuro che è in paradiso con mio padre e probabilmente è figo e celebrato”, ha chiesto Caldwell cosa Summitt avrebbe pensato alla vittoria più popolare della stagione di debutto Caldwell nel Tennessee.

Il Tennessee (17-5) è stato chiuso più volte in questa stagione, ritirando la vittoria sulle squadre valutate, ma non è riuscito a finire. Giovedì, Lady Vols ha corso nel terzo trimestre con il loro ritmo frenetico, ha sostituito quattro e cinque giocatori contemporaneamente e ha martellato Huskies nei registri. E questa volta, dopo aver costruito un vantaggio di nove punti nel terzo trimestre, hanno terminato il lavoro.

Hanno circondato l’UCONN 46-34, hanno sparato il 61,5% del campo nel quarto trimestre e hanno tenuto Paige Bueckers della guardia della UConn Star per aver sparato 5 su 16. 80 punti erano huskies (21-3) per tutta la stagione.

“Avevamo una sezione”, ha detto Caldwell. “Penso che abbiamo giocato con fiducia. Abbiamo giocato per vincere, a differenza della paura che abbiamo perso. E ancora, penso che la folla (16 215) avesse molto in comune.

Quando gli ultimi secondi furono deselezionati e la celebrazione scoppiò, due dei veterani del Tennessee, Jewel Spear e Samara Spencer, si scatenarono per accettare Caldwell, che forniva solo il suo ragazzo Conor in ospedale. Caldwell era in pratica la settimana successiva.

“Ci ha detto quando è arrivata qui che voleva che fosse qualcosa di speciale quest’anno”, ha detto Spear. “Non voleva aspettare, ed è strano essere un anziano, ascoltarlo da un allenatore che crede in noi e abbiamo visto quanto velocemente è tornata dopo suo figlio. Piccole cose che facciamo per lei, giocando duro.

“Questo è tutto ciò che ha davvero chiesto.”

Jillian Hollingshead, un centro e il suo compagno di squadra nel Tennessee, celebra dopo la prima vittoria della squadra su UConn dal 2007. JOHNNIE IZQUIERDO/GETTY Images

Dopo la partita, ex giocatori da tre decenni hanno raccolto parte delle squadre del titolo nazionale sotto il vertice per lo spogliatoio del Tennessee. C’era Michelle Marciniak. Allo stesso modo, Alexis Hornbuckle, Glory Johnson, Lisa McGill, Meighan Simmons, Isabelle Harrison e Kelley Cain erano.

Debbie Jennings, direttore delle informazioni sportive di lunga data Lady Vols a Summitt, ha dichiarato che è stata la più grande partecipazione di ex giocatori nel gioco (oltre al fine settimana dei laureati) dalla scorsa stagione Summitt come allenatore nel 2012. Summitt è morto nel 2016, Summitt, Summitt È morto nel 2016, due settimane dopo il 64 ° compleanno. È stata diagnosticata la demenza di esordio precoce sotto forma di malattia di Alzheimer.

L’ex direttore atletico delle donne Tennessee Joan Cronan, che è stata la parte principale della crescita del programma sotto il vertice, ha riconosciuto di essere stata oscurata negli ultimi secondi.

“Stasera non potresti essere nella nostra arena e non sentirti elettricità e scommetto che Pat sta sorridendo”, ha detto Cronan. “Non sono una persona emotiva, ma ho avuto delle lacrime. Questa squadra ha lavorato così duramente e ci siamo avvicinati così tanto. È incredibile ciò che Kim ha fatto con queste ragazze.

Huskies è entrato nella corsia vincente a 11 partite e non hanno avuto l’unica partita ravvicinata durante questo arco. Nove di queste 11 partite hanno vinto con oltre 20 punti e nessun avversario ha segnato più di 61 punti contro di loro dalla loro ultima perdita, 72-70 fallimento il 21 dicembre.

Ma mentre il Tennessee è aumentato bruscamente nel terzo trimestre, in particolare per l’energia della folla, UConn non ha risposto come storicamente sotto l’allenatore Geno Auriemma, che ha portato Huskies a 11 campionati nazionali.

“Ci hanno attaccato davvero bene. Sono andati a uno contro uno e ci hanno attaccato difensivamente, e ci è costato una partita”, ha detto Bueckers.

Nessun gioco ne sapeva di più della forte strada di Talaysia Cooper a destra sotto pressione e ha aiutato Zee Spearman per il layout, che ha dato al Tennessee un vantaggio di quattro punti con 12,2 secondi rimanenti.

“Avevamo davvero bisogno di battere il top-10 avversario”, ha detto Caldwell. “Abbiamo lavorato abbastanza duramente per farlo.”

Dopo la partita, Caldwell sport con i capelli bagnati con acqua con il permesso dei suoi giocatori. E sì, era solo una partita, ma ha detto che meritavano di festeggiare e poi alcuni.

Ha anche aggiunto rapidamente che i giocatori meritavano credito.

“Non l’ho fatto. Lo hanno fatto e hanno solo pensato di volerlo farlo “, ha detto Caldwell. “Non avevo un punteggio di un punto. Non mi sono fermato e si sono chiusi e lo volevano e hanno giocato incredibilmente duramente. E ne abbiamo parlato è che devi essere stanco, devi essere difficile da giocare.

“Potrebbero essere eccitati per me, ma sono più eccitato per loro.”

Editori birichini

Anche durante la sconfitta, Auriemma ha ricordato cosa significasse questa rivalità per il basket universitario femminile e l’importanza del gioco è di nuovo a livello nazionale. Huskies ha vinto quattro direttamente nella serie, che è stato abolito dal Summitt dopo la stagione 2006-07 e poi rinnovato nel 2020.

“Ecco perché non capisco perché le persone mi passano quando vengo qui”, ha scherzato Auriemma. “Dovrebbero ringraziarmi per aver portato la mia squadra qui dopo aver perso così a lungo. Dio, tratti i tuoi amici? “

Auriemma ha aggiunto più serio, aggiungendo: “Penso che fosse un momento in cui questo gioco significasse molte persone. Il gioco del basket femminile non vedeva l’ora di questo gioco. Le persone che non erano fan dei basket femminili non vedevano l’ora di questo gioco e occupavano come qualsiasi altra cosa.

“Ma penso che anche il Tennessee abbia messo le basi di ciò che sta accadendo oggi.”

E prima che i suoi Huskies avessero perso giovedì sera, Auriemma ha preso atto di ciò che Caldwell stava costruendo nel Tennessee nella sua prima stagione. In effetti, le disse quando si rannicchiavano poco prima della partita.

“Volevo solo ricordarle che stavo guardando da lontano, che vedo la differenza e vedo l’impatto che ha”, ha detto Auriemma. “Volevo solo farle sapere che l’ho notato.”

Poi fece una pausa e scherzò, “Doveva rimanere a casa e prendersi cura del bambino”.