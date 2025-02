No. 19 UConn dá a vantagem de dois dígitos em 68-62 derrotas para o número 12 de St. John’s

Storrs, Conn. (AP) – RJ Luis Jr. Ele marcou seis de seus 21 pontos nas finais das 2:16 para ajudar o número 12 do St. John’s a estender sua sequência de vitórias para 10 jogos com uma vitória de 68-62 a retornar sobre o número 19 Uconn Sexta à noite.

Kadary Richmond Ele marcou os 13 pontos no segundo tempo e Simeon Wilcher Adicionado 12 para St. John’s (21-3, 12-1 Big East).

Liam McNeeley Ele teve 18 pontos para a UConn (16-7, 8-4). Apenas bola Eu tinha 13 pontos, enquanto Tarris Reed Jr. Tinha 12 pontos e 15 rebotes.

McNeeley, que perdeu os oito jogos anteriores com uma lesão no tornozelo, fez quatro pontos em uma corrida de 6-0 por UConn para colocar o Huskies por seis com 11:16 restantes no segundo tempo. Os Huskies não puderam construir sobre ele quando St. John recuperou a liderança em pontes consecutivas de Luis e Richmond.

Ball e Stewart marcaram oito pontos cada quando a UConn saltou para uma vantagem de 21-8. Com os huskies acima de 14, Deivon Smith Eu tive uma jogada de quatro pontos para iniciar uma corrida de 8-0 por St. John’s. A tempestade vermelha assumiu a liderança pela primeira vez em uma cesta de Wilcher, com 2:29 restantes no primeiro tempo.

St. John’s liderou 37-35 no intervalo.

Eu GordonEle jogou pelo Huskies desde 2001-04 e era membro de uma equipe do campeonato nacional em sua temporada júnior, foi incluída nos Huskies de honra na época.

St. John’s: The Red Storm venceu, apesar de perder 11 chutes seguidos durante uma seção no segundo tempo.

UConn: Ball e Stewart alcançaram impressionantes começos de tiro, mas não conseguiram marcar no segundo tempo depois de combinar 22 pontos no primeiro tempo.

Com o UConn liderando para quatro, Richmond teve um par de cestas durante uma corrida de 6-0 para assumir a liderança. A tempestade vermelha marcaria 12 pontos seguidos.

Houve 20 pontos marcados fora das derrotas da bola e 18 foram marcados por St. John’s.

St. John’s: Brincar em Villanova na quarta -feira.

UConn: Em Creighton, na terça -feira.