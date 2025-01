Nº 2, Auburn, evita por pouco uma derrota para a Carolina do Sul, 66-63

A última vitória da Carolina do Sul sobre um dos dois primeiros times na AP Poll ocorreu em janeiro de 2010, quando os Gamecocks derrotaram o então nº 1Kentucky. (Foto AP/Scott Kinser)

O número 2, Auburn, provavelmente ficará em primeiro lugar na pesquisa de basquete masculino da Associated Press, depois de escapar com uma vitória sobre a Carolina do Sul, em Columbia, na tarde de sábado, por 66-63.

Nick Pringle errou dois lances livres faltando 9,8 segundos para o fim, o que poderia ter dado a liderança aos Gamecocks. Mas ele lutou pelo rebote em sua segunda falha, forçando uma bola ao alto com Chaney Johnson. Auburn ganhou a posse de bola e a Carolina do Sul cometeu falta. Tahaad Pettiford acertou os dois lances livres para dar aos Tigres uma vantagem de três pontos por 66-63.

A Carolina do Sul teve a chance de empatar o jogo faltando 4,4 segundos para o fim do tempo regulamentar, mas Morris Ugusuk perdeu uma longa tentativa de 3 pontos na campainha.

A vitória dos Tigers ocorre dias depois que o número 1 do Tennessee caiu para o número 6 da Flórida na quarta-feira em Gainesville. A última vitória da Carolina do Sul sobre um dos dois primeiros times da AP Poll foi em Janeiro de 2010 mais então-Não. 1 Kentucky, cuja lista incluía John Wall e DeMarcus Cousins.

Collin Murray-Boyles marcou 25 pontos com sete rebotes para liderar os Gamecocks não classificados. Arden Conyers somou 13 pontos saindo do banco, acertando 3 de 6 em três pontos. Nick Pringle seguiu com 12 pontos e 10 rebotes para os Gamecocks, que melhoraram para 11-5 no geral.

Auburn jogou a maior parte do segundo tempo sem o artilheiro Johni Broome, que torceu o tornozelo ao cair no pé de Collin Murray-Boyles enquanto tentava recuperar.

Johni Broome está no chão segurando o tornozelo esquerdo. Parece que ele caiu desajeitadamente no pé de um jogador da Carolina do Sul. A equipe de treinamento de Auburn ajuda Broome a sair da quadra e entrar no vestiário. pic.twitter.com/xkz76h5X0v -Vince Wolfram (@vincewolfram15) 11 de janeiro de 2025

Auburn não teve jogadores marcando dois dígitos quando os Gamecocks entraram no intervalo com uma vantagem de 40-34. Broome, que entrou no sábado com média de 18,7 pontos por jogo, marcou quatro pontos em 2 de 8 arremessos. Enquanto isso, Murray-Boyles liderou todos os artilheiros do primeiro tempo com 18 pontos para a Carolina do Sul.

Os Gamecocks perderam seus primeiros três jogos na SEC no início da temporada, antes de cair para o 17º lugar no estado do Mississippi e o 5º no Alabama.