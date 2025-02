No. 3 Texas envia facilmente o número 8 do Kentucky em 67-49 Victoria em Lexington

No. 3 O Texas não mostrou uma decepção após sua grande vitória no domingo passado sobre o número 2 da Carolina do Sul. Os Lonhorns se afirmaram contra o 8º Kentucky e venceram, por 67-49, em Lexington na noite de quinta-feira.

A derrota foi o primeiro dos Wildcats em 13 jogos em casa nesta temporada. 8-3 caiu no jogo da SEC e 19-4 em geral.

Talvez ele se expandisse para evitar um início lento, o Texas perdeu vários tiros para iniciar o jogo e também foi chamado por ofensas ofensivas enquanto tentava pressionar sua vantagem na quadra da frente. Como resultado, o Kentucky permaneceu próximo nos primeiros 10 minutos, após 16-14. Os Wildcats até tiveram uma vantagem de 20 a 17 com as 7:54 restantes no segundo trimestre.

De lá, no entanto, os Longhorns se estabeleceram e derrotaram Kentucky perto da cesta. Kyla Oldacre marcou 13 pontos no primeiro tempo, obtendo a chave para Clara Strack e Teonni dos Wildcats em problemas de falta.

Strack saiu com 9:14 restantes no jogo, terminando sem pontos, quatro rebotes e dois blocos em um difícil confronto contra o Oldacre. Key foi melhor, apenas ocasionalmente desenhava a tarefa defensiva no centro do Texas. Ela marcou 12 pontos com nove rebotes. Georgia Amore liderou o Kentucky com 14 pontos, enquanto Dazia Lawrence acrescentou 11.

Longacre terminou com 19 pontos, combinando Madison Booker para as anotações totais. Booker não registrou sua primeira cesta para os Lonhorns até a marca 1:09 do segundo trimestre, mas marcou os últimos seis pontos do Texas do primeiro tempo. Ele acrescentou oito rebotes com quatro assistências e três assaltos. Taylor Jones também pegou oito pranchas, enquanto Longacre continuou com sete.

O Texas melhorou 25-2 em geral e mantém o controle sobre o primeiro lugar na SEC com uma marca de 11-1. O próximo anfitrião do Longhorns No. 5 LSU (25-1, 10-1) no domingo às 15h ET, o quarto confronto consecutivo dos Larchorns contra um Top 25 do oponente. Kentucky recebe a Geórgia (10-15, 2-9) , também no domingo às 14h et.