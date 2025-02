No. 5 Tennessee atende ao déficit de 16 pontos para derrotar Vanderbilt, 81-76

O time de basquete masculino número 5 do Tennessee sofreu um grande susto em casa contra o oponente no estado de Vanderbilt antes de se reunir para uma vitória por 81 a 76 no sábado, em Knoxville.

Os voluntários aproveitaram 67-64, com 4:59 restantes na regulamentação de um triplo de Chaz Lanier e permaneceram a partir daí. Um canto 3 de Jahmai Mashack com 27 restantes foi efetivamente a adaga, dando ao Tennessee uma vantagem de 74-70.

Jason Edwards manteve os comodistas por perto com dois 3 consecutivos, parte de 11 pontos consecutivos que ele marcou para Vanderbilt. Mas uma bandeja Zakai Zeigler com 19 segundos o tornou um jogo de dois posse e garantiu a vitória. O Tennessee melhorou 8-5 no jogo SEC e 21-5 em geral.

Com 2:06 restantes no primeiro tempo, os voluntários seguiram 42-26. Commodores disparou 55% por cento do piso (e 50% em triplos) no primeiro tempo contra uma defesa do Tennessee que Casan número 4 no paísentrando no intervalo com uma vantagem de 44-31.

Isso foi a maioria dos pontos que os voluntários permitiram na metade desta temporada. Vanderbilt também superou o Tennessee por 21 a 10 no primeiro tempo.

Edwards e Jaylen Carey marcaram 10 pontos para Vanderbilt nos primeiros 20 minutos. O guarda júnior fez os dois 3, enquanto Carey acrescentou seis rebotes e três assistências. Para os Vols, Lanier contava 13 e cinco pranchas, atingindo um jumper na campainha para fechar a margem dos comodistas com 13 pontos no meio.

Como você poderia esperar jogar em casa, o Tennessee retornou no segundo tempo, reduzindo o déficit de 52-50 na marca das 12:30, depois empatou o placar em 55-55, ambos em 3s de Zeigler. Posteriormente, os Vols aproveitaram 57-55 em uma bandeja Lanier.

Zeigler liderou os Vols com 22 pontos, todos marcados no segundo tempo e oito assistências, disparando 3 de 4 em 3s. Lanier continuou com 21 e oito rebotes, enquanto Mashack acrescentou nove (atingindo 2 de 3) com seis pranchas.

Edwards marcou 24 pontos (atirando 6 de 10 em 3s) para os comodistas, que caíram para 5-7 no jogo da conferência e 17-8 em geral na primeira temporada do treinador Mark Byington. Carey terminou 18 pontos e sete rebotes antes de sujar com 4:13 restantes no jogo.

O Tennessee tem uma semana de folga antes de viajar para o número 8 do Texas A&M (19-5, 8-3) no próximo sábado para um Matiné das 12:00 ET. Vanderbilt visita o nº 15 do Kentucky (17-7, 6-5) para um confronto na quarta-feira às 19:00 ET.