No 50º aniversário do Estádio Wankhede, a Associação de Críquete de Mumbai estabelece um recorde do Guinness para…

A Associação de Críquete de Mumbai (MCA) quebrou na quinta-feira o Recorde Mundial do Guinness de maior impacto com uma bola de críquete usando 14.505 variedades vermelhas e brancas da bola no Estádio Wankhede, em Mumbai. O feito fez parte das celebrações cerimoniais da MCA que marcaram a conclusão do 50º aniversário de um dos icônicos estádios de críquete da Índia, o Estádio Wankhede, onde muitas das estrelas do críquete da Índia se apresentaram. Foi também o lugar onde a Índia conquistou seu segundo título da Copa do Mundo com mais de 50 anos em 2011, sob a liderança do lendário MS Dhoni.

“Temos o prazer de anunciar que a Associação de Críquete de Mumbai quebrou o Recorde Mundial do Guinness para a maior rebatida de bola de críquete no Estádio Wankhede usando 14.505 bolas de críquete vermelhas e brancas”, disse o presidente da MCA, Ajinkya Naik.

“Este feito incrível, que comemora o 50º aniversário da primeira partida de teste em Wankhede, é dedicado à memória do falecido Shri Eknath Solkar e de outros ex-jogadores de críquete de Mumbai que serviram no críquete de Mumbai e não estão mais conosco”, acrescentou.

O álbum foi criado no aniversário da primeira partida internacional no Estádio Wankhede, disputada em 1975, de 23 a 29 de janeiro, entre a Índia e as Índias Ocidentais.

Solkar marcou um século nesta competição.

“A MCA doará as bolas usadas para atingir este recorde a aspirantes a jogadores de críquete de escolas, clubes e ONGs da cidade, incentivando-os a inspirar-se neste recorde e a alcançar novos marcos nas suas carreiras”, disse o órgão dirigente. em um comunicado.

(Exceto a manchete, esta história não foi editada pela equipe da NDTV e é publicada a partir de um feed distribuído.)