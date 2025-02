No golpe de Rohit Sharma sobre a pobre forma, R Ashwina’s Sharp "As pessoas fazem perguntas" Veredicto

O ex -Krykista India Ravichandran Ashwin compartilhou suas opiniões sobre o recente surto do capitão Rohita Sharma quando perguntado sobre sua forma antes do troféu do Masters. Antes do primeiro ODI contra a Inglaterra, Rohit atacou um jornalista depois que ele perguntou se ele se sentiu confortável depois de mudar o formato na má rota de teste da Austrália, onde conseguiu 31 corridas por cinco rodadas. Rohit também respondeu a relatórios sugerindo que o BCCI provavelmente chamaria seu futuro para o troféu do Masters.

“O que é essa pergunta? Este é um formato diferente, um tempo diferente. Como sempre, como críquete, sabemos que haverá altos e baixos. Eu conheci muito na minha carreira. Não é nada novo para mim. Sabemos que todo dia é novo. “, Disse Rohit em uma entrevista coletiva.

“Como é importante que eu esteja falando sobre meus planos para o futuro, nos quais há três ODI e um troféu de mestres? Os relatórios duram muitos anos, mas não estou aqui para explicar esses relatórios. Eu concentro esses jogos, veremos o que acontecerá mais tarde – acrescentou.

Respondendo à explosão de Rohit, Ashwin simpatizou com seu ex -companheiro de equipe, mas admitiu que a única maneira de encerrar essas perguntas é um bom resultado.

“Não é fácil. Se você olhar com Pov Rohita, é claro que ele é frustrante para ele. Ele quer se concentrar na série. Ele acha que eu estava indo bem nesse formato e gostaria de fazê -lo. YouTube canal.

“Aqueles que assistem, é claro, perguntarão. Esta é a situação do Catch-22. Você não pode parar essas perguntas. Quando eles vão parar? Quando ele se apresenta. Mas como Krykiecist eu entendo o que Rohit está passando. Não é fácil, rezo para que ele possa se sair bem e obter idade nesta série – ele acrescentou.

Rohit foi lançado para 9-Piłka 2 no primeiro ODI, que a Índia ganhou 4 gols em Nagpur. O segundo ODI será tocado em Cuttack no domingo.