No set, Jasprit Bumrah e Mohammed Shami retornam ao time troféu dos campeões indianos liderado por Rohit Sharma. Vice-capitão Shubman Gill

Jasprit Bumrah estava entre os jogadores e seu colega lançador rápido Mohammed Shami retornou quando a Índia anunciou sua escalação para o Troféu dos Campeões 2025. Rohit Sharma liderará o time na competição, enquanto Shubman Gill será seu vice. “Estamos aguardando o estado de saúde de Jasprit Bumrah e saberemos sua condição pela equipe médica do BCCI no início de fevereiro”, disse o selecionador-chefe Ajit Agarkar durante uma entrevista coletiva. O mesmo time também enfrentará a Inglaterra na série ODI de três partidas e Harshit Rana participará da série ODI, tendo em mente apenas a condição física de Bumrah.

Rishabh Pant e KL Rahul serão os dois guarda-postigos no Troféu dos Campeões e nos ODIs da Inglaterra. Harshit Rana foi incluído nos três ODIs contra a Inglaterra. No entanto, não há espaço para o marcapasso Mohammed Siraj, já que a Índia optou pelo lançador rápido canhoto Arshdeep Singh.

O torneio de oito equipes contará com 15 partidas acima de 50 anos no Paquistão e Dubai. A maior partida do torneio entre os dois arquirrivais Índia e Paquistão será disputada no dia 23 de fevereiro, em Dubai. A Índia começará contra Bangladesh em 20 de fevereiro. A última partida da Índia na liga será contra a Nova Zelândia, em 2 de março.

O Grupo A do torneio apresenta os atuais detentores do Troféu dos Campeões e o anfitrião Paquistão, bem como Índia, Nova Zelândia e Bangladesh, enquanto o Grupo B inclui os campeões da Copa do Mundo de Críquete de 2023, Austrália, Afeganistão, Inglaterra e África do Sul.

Antes do ICC Champions Trophy, a Índia jogará uma série ODI de três partidas contra a Inglaterra a partir de 6 de fevereiro.

Antes dos ODIs, a série T20I de cinco partidas contra a Inglaterra começará em 22 de janeiro. A série T20I de cinco partidas começará em 22 de janeiro em Calcutá. A segunda e terceira partidas serão disputadas nos dias 25 e 28 de janeiro em Chennai e Rajkot, respectivamente. A quarta partida da série será disputada no dia 31 de janeiro em Pune. A partida final da série T20I será disputada em Mumbai, no dia 2 de fevereiro.

Seleção da Índia para o Troféu dos Campeões 2025: Rohit Sharma (centro), Shubman Gill (VC), Virat Kohli, Shreyas Iyer, KL Rahul, Hardik Pandya, Axar Patel, Washington Sundar, Kuldeep Yadav, Jasprit Bumrah, Mohammed Shami, Arshdeep Singh, Yashasvi Jaiswal, Rishabh Pant e Ravindra Jadeja .

(Com participação da agência)