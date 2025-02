No, Travis Kelce non ha proposto Taylor Swift dopo che i Maestri hanno perso il Super Bowl Lix

Tutti gli occhi erano su New Orleans che ospitavano il Super Bowl Lix Philadelphia Eagles e, e, e, e, e Kansas City Mains Domenica, e molti appassionati di calcio aspettavano con impazienza l’arrivo di Taylor Swift.

Swift, Chiefs -Una testa stretta Travis Kelce era presente a Caesars Supermome. Purtroppo per Swift, Doveva guardare Kelce e il resto della squadra perdono 40-22 contro l’aquila.

Ecco cos’altro che sappiamo!

Travis Kelce Super Bowl ha suggerito?

Per quanto ne sappia, no, Kelce non ha proposto dopo che la sua squadra ha governato il Super Bowl. Era ancora un argomento popolare che ha portato a un grande gioco.

Durante la sessione di premi di un’ora, Kelce ha chiesto al Cesars Supermom nella serata di apertura del Super Bowl e almeno 10 domande sul fatto che abbia suggerito Swift.

“Qualcuno è speciale? Super Bowl Ring?” Kelce sorrise quando un giornalista creativo chiese se avrebbe dato qualcos’altro. “La prossima domanda.”

Il giornalista era più diretto: “Suggerirerai Taylor Swift al Super Bowl?”

“Amico, indietro”, ha detto Kelce. “Ragazzi siete pazzi.”

Un altro giornalista gli ha chiesto se sapeva qualcosa sulla “Data di uscita della reputazione (versione di Taylor)”, si dice l’album di Swift.

“Domanda successiva”, disse con un sorriso.

Partecipa Taylor Swift Super Bowl Lix?

Sì, sì.

Anche se ad un certo punto, la folla pro-eagles lo ha preso:

Swift ha anche partecipato ai due playoff il 18 gennaio e il 26 gennaio. Ha anche fatto un famoso viaggio da Tokyo a Las Vegas per l’evento del Super Bowl dell’anno scorso, dove KC ha vinto San Francisco 49ers .

Kansas City Mains Kc -1,5

-123

O 48.5

Philadelphia Eagles Fioscopia +1.5

+104

U 48.5



Swift e Kelce sono stati osservati al ristorante di New Orleans Uptown venerdì sera insieme al difensore dei capi Patrick Mahomes e sua moglie Bretagne.

(Per saperne di più: Travis Kelce ha più bisogno di calcio? Il ragazzo di Taylor Swift supera lo sportIn

Quanti maestri giochi sono stati Taylor Swift?

Da quando Swift ha partecipato alla sua prima partita al Arrowhead Stadium il 24 settembre 2023 in 23 capi. Sedici di questi giochi sono stati a casa, mentre cinque sono stati giochi su strada e due erano su un sito neutrale (Super Bowl HVAC e Super Bowl LIX).

In questa stagione, alcune delle esibizioni più importanti di Swift sono state nell’apertura della stagione Chiefs 2024 nel settembre 2023, settimana dopo il tour di 9 ERAS degli Stati Uniti, nel weekend del Ringraziamento insieme a sua madre e durante il giro dei playoff accanto al WNBA. Caitlin Clark .

(Per saperne di più: “È davvero sviluppato”: come il nuovo ruolo di Travis Kelce ha reso i Maestri ancora più pericolosiIn

Questa stagione è l’ultima di Travis Kelce?

Kelce non ha ancora deciso Se giocherà nel 2025, ma dovrebbe prendere una decisione prima che inizi la libera agenzia il 12 marzo.

Il 35enne Kelce era 97 ricevimenti in 823 yard e tre touchdown 16 partite della stagione regolare nel 2024. Kelce brillava nella divisione nella divisione e aveva sette ricevimenti di 117 yard e tocco. Tuttavia, ha fatto un viaggio più tranquillo nelle prossime due partite. Nel campionato AFC, Kelce ha lasciato cadere solo due offerte da quattro gol per 19 yard. Nel Super Bowl, aveva quattro catture in sei gol per 39 yard (ed era ancora il principale ricevitore dei Masters).

“La speranza ancora giocando a calcio”, ” Kelce ha detto dove sarà tra tre anni . “Adoro questo, mi piace venire a lavorare ogni giorno. Mi sento come se avessi ancora un sacco di buon calcio. Vediamo cosa sta succedendo. So che mi sono messo su altre opportunità della mia vita. È sempre stato un Obiettivo, solo sapere per così tanto tempo.

La star dei Chiefs è rimasta di un anno, che ha rinnovato nel 2024 e aveva un massimo di $ 19,8 milioni per il 2025.

Mentre Kelce si rivolge alla stagione regolare del 2025 in 36 mesi, le voci si sono spinte che questa stagione è la sua ultima. Suo fratello maggiore, ex centro di Eagles All Jason Kelce, si ritirò dopo la stagione 2023 quando aveva 36 anni.

(Per saperne di più: Travis Kelce può prendere in considerazione il ritiro del Super Bowl LixIn

