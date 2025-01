Noite de abertura incomparável destacada por Jewell Loyd e Rhyne Howard com ótimas pontuações

Se a noite de abertura do Unrivaled fornecer alguma indicação do que está por vir, os fãs de basquete podem esperar oito semanas muito divertidas.

O jogo é rápido e aberto.

Nos meses, semanas e dias que antecederam o início da liga feminina de basquete 3×3, as jogadoras falaram sobre o quão rápido o jogo seria. Isso não foi apenas exagero.

O estilo de jogo é muito rápido na quadra de 72 pés, com menos jogadores em quadra, permitindo mais espaço. O jogo individual e as habilidades de manejo da bola são recompensados. Mas também há muito espaço para ir direto ao cesto e procurar três abertos.

A defesa individual também é mais importante. No primeiro jogo, nevoeiro BCJewell Loyd ficou totalmente aberta em suas primeiras tacadas. Em um jogo 5v5 normal, você poderia ter enfrentado um time duplo ou pelo menos um defensor teria entrado para ajudar na linha. Não neste formato 3×3. Uma defesa fraca pode ser rapidamente exposta.

Notícias importantes

Breanna Stewart se tornou a resposta a uma pergunta trivial ao marcar a primeira cesta na história do Unrivaled com um salto curto da linha de base. Loyd acertou a primeira cesta de três pontos da liga, enquanto Allisha Gray acertou o primeiro lance livre.

E Skylar Diggins-Smith marcou a primeira tacada da vitória do Unrivaled, lançando uma cesta de três pontos para alcançar o placar da vitória e dar Corujas da Lua BC uma vitória por 84-80.

Pontuação vencedora?

Sim, ambas as equipes jogam com uma meta de pontuação, ou “pontuação de vitória”, como diz Unrivaled, determinada pela adição de 11 pontos ao total mais alto no final do terceiro quarto.

Os três primeiros quartos do jogo duram sete minutos, mas o quarto período é indefinido e as equipes precisam chegar a esse número de vitórias. No primeiro jogo, Mist tinha uma vantagem de 73-67, então 84 foi o placar vencedor a ser alcançado.

Saber que número eles precisavam marcar deu alguma urgência às Corujas Lunares. Com o placar empatado em 78 a 78, Diggins-Smith pressionou com uma cesta de três pontos para colocar seu time a uma cesta da vitória. Loyd marcou para fazer o jogo 80-78, mas Diggins-Smith acertou uma cesta de três pontos para a vitória.

Dearica Hamby colocou o Vinyl BC acima do placar da vitória de 78 no segundo jogo, acertando uma bandeja de contra-ataque em um prato do outro lado da pista de Arike Ogunbowale, que ignorou o gol potencial da vitória do jogo para uma assistência certa e uma vitória por 79-73. .

Destaques da noite de abertura

O ritmo de jogo e a quadra aberta pareciam ideais para as habilidades de Loyd. Tirando o defensor do drible ou movendo-se para abrir atrás da linha de 3 pontos, a estrela terminou sua estreia no Unrivaled com 34 pontos e acertou 4 de 9 em 3 pontos. Napheesa Collier liderou o Lunar Owls com 27 pontos e 10 rebotes.

No segundo jogo, Rhyne Howard usou sua experiência no jogo 3×3 para ganhar vantagem na vitória do Vinyl BC por 79-73 sobre o Rose BC. Ele terminou com 33 pontos, acertando 6 de 12 na faixa de 3 pontos. Kahleah Copper liderou Rose com 24 pontos, enquanto Angel Reese pegou 12 rebotes.

Ambiente com aspecto familiar

Lembra-se da bolha da NBA em Orlando durante a pandemia de COVID? Jogar jogos incomparáveis ​​​​no que é basicamente um palco sonoro com apenas 850 lugares pode lembrar aos espectadores o cenário menor e mais íntimo da temporada 2020 da NBA. É muito mais próximo de uma academia de ensino médio ou de uma casa de campo de uma faculdade.

Uma grande diferença é que nesses jogos há torcedores para dar vivas e reações que acrescentam uma atmosfera que faltava nos jogos da bolha.

Como telespectador, a interação entre treinadores e jogadores é mais acessível. Na câmera você pode ouvir mais sobre a estratégia durante os intervalos e entre os quartos e mais trocas entre o técnico principal e os assistentes. Se houver discussões ou divergências, elas serão completamente evidentes. Isso poderia gerar uma televisão intrigante à medida que a temporada avança.

Unrivaled continua no sábado com Fantasma BC jogando Atacadores BC às 14h00 horário do leste dos EUA, seguido por Corujas da Lua contra Rosa agendado para 15h horário do leste dos EUA. Ambos os jogos serão transmitidos pela truTV.