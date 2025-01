Noite de luta em Nashville: Wild e Predators lutam 3 nos primeiros 6 minutos do confronto

O defensor do Nashville Predators, Luke Schenn, verifica os dentes após uma luta contra Marcus Foligno, do Minnesota Wild, em 18 de janeiro de 2025, na Bridgestone Arena, em Nashville. (Foto de Casey Gower/NHLI via Getty Images)

O Minnesota Wild e o Nashville Predators provavelmente se encontraram para um jogo de hóquei no sábado à noite na Bridgestone Arena. No entanto, os espectadores poderiam ser desculpados por pensar que tinham ingressos para um evento de boxe ou UFC.

Menos de dois minutos de jogo, Wild e Predators se envolveram em duas brigas no gelo.

Primeiro, o ala do Nashville, Zachary L’Heureux, e o pivô do Minnesota, Yakov Trenin, largaram as luvas.

De acordo com a transmissão de Wild, Trenin pretendia perseguir L’Heureux enquanto eles se alinhavam para o confronto, provavelmente devido a um conflito anterior que os dois tiveram. durante o confronto de 31 de dezembro. o feliz chutado para o skate por Jared Spurgeon, do Minnesota (que o fez perder o pé), causando uma lesão que o deixou de lado nos últimos oito jogos.

Dois segundos depois, o ala do Wild, Marcus Foligno, que disse que L’Heureux “teria que responder” pela jogada sobre Spurgeon, confrontou o defensor do Predators, Luke Schenn. Movido pela vingança, Foligno parecia vencer a luta.

Com essa história de fundo, o Selvagem percebeu que valia a pena o esforço para preencher a caixa de penalidade.

Minnesota e Nashville tiveram tempo para mais uma luta no primeiro período. Após um gol de David Jiricek para dar ao Wild uma vantagem de 1 a 0, o companheiro de equipe Ryan Hartman e Mark Jankowski dos Predators foram em frente durante o confronto que se seguiu.

FAÇA TRÊS LUTAS HOJE À NOITE EM NASHVILLE 😱 David Jiricek marca seu primeiro gol pelo Minnesota… e então temos outra luta logo após o empate (Ryan Hartman x Mark Jankowski) pic.twitter.com/xlr3jEKO0x – B/R Open Ice (@BR_OpenIce) 19 de janeiro de 2025

The Wild fez 3 a 3 nas lutas nos primeiros seis minutos do confronto, eliminando alguma frustração em Nashville. No entanto, Minnesota pode ter consumido toda a sua energia exigindo vingança. Terminada a luta, os Predators, penúltimos penúltimos na Conferência Oeste, podem vencer o jogo.

Nashville conseguiu uma vantagem de 4-1 no segundo período. Colton Sissons e Filip Forsberg marcaram cada um para dar aos Predators uma vantagem de 2 a 1 após o primeiro período. Em seguida, Steven Stamkos e Fedor Svechkov marcaram gols nos primeiros dois minutos do segundo tempo.