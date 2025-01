Nome Cowboys Klayton Adams Nuovo coordinatore offensivo

FRISCO, Texas – Mentre Brian Schottenheimer chiama le partite nel primo anno come allenatore di Dallas Cowboys, ha assunto il suo coordinatore offensivo negli ex cardinali dell’Arizona Klayton Adams.

Adams, 41 anni, ha trascorso le ultime due stagioni in questo ruolo per i cardinali ed è ben considerato una lega per il suo gioco di corsa. L’anno scorso, i Cardinali hanno preso il settimo posto nella NFL (144,2 yard per partita) ed erano secondi in yard per la trasmissione (5.3).

James Conner aveva 1.094 yard e otto atterraggi precipitanti per l’Arizona nel 2024. Cowboys ha avuto solo sei atterraggi in corsa nella stagione.

I cowboy dovrebbero assumere un allenatore offensivo tranne Adams.

Prima di unirsi all’Arizona, Adams ha trascorso quattro stagioni con Indianapolis Colts, ha lavorato con strette e ha lavorato come assistente allenatore di linea offensiva.

Oltre ad Adams, Cowboys, un’intervista con Detroit Lions che corre indietro allenatore Scottie Montgomery e Atlanta Falcons finisce l’allenatore Kevin Koger. Hanno anche parlato con l’ex Buffalo Bills e il coordinatore offensivo di Cleveland Browns Ken Dorsey.

Schottenheimer ha riempito tutte le sue slot di coordinatore con Adams, il coordinatore difensivo Matt Eberflus e il coordinatore delle squadre speciali Nick Soresen. Oltre alla linea offensiva, i Cowboy hanno buchi indietro e un ampio ricevitore.

Secondo la fonte, la squadra è stata un’intervista con l’allenatore di New Orleans giovedì, che ha portato la sua schiena Derrick Foster.