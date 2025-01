Nome, imagem e bondade: como Jaemyn Brakefield, de Ole Miss, está usando seu dinheiro nil para ajudar a aumentar uma garota de 16 anos -ano

Oxford, senhorita. – O nome, a imagem e a semelhança arruinaram o atletismo universitário. Se já ouvi isso uma vez, ouvi muito mais de uma vez. Os treinadores sussurram sobre isso. Os fãs gritam sobre isso.

Em um certo nível, eu entendo.

Os jogadores saltam de um campus para outro, às vezes duas vezes no mesmo ano, às vezes para a mesma instituição. Uma temporada, um cara carrega um uniforme. Na próxima temporada, o mesmo cara jogará contra o mesmo uniforme. É difícil acompanhar. E o fato de que esses desenvolvimentos que alteram a paisagem são frequentemente reduzidos por pouco mais do que a escola oferece a maior quantia de dinheiro por meio de nulo levou a um segmento de fãs a se sentir confusos e frustrados porque tudo isso ainda é bastante novo e um tipo de tipo de loucura.

Mais uma vez, eu entendo.

Mas posso contar uma história sobre Jaemyn e Brandon?

Porque poucas coisas na vida são todos ruim ou todos Bem, nenhum incluído. Obviamente, algumas das queixas que os críticos de Nil levantam contra o sistema são válidos, reconheço -o e algumas das mudanças que o NIL trouxe para o atletismo universitário não são muito boas, admito. Mas poucas coisas na vida são todos ruim ou todos Bem, nenhum incluído. Deixe -me contar uma história sobre Jaemyn e Brandon.

Jaemyn é Jaemyn Brakefield, um estudante de pós -graduação da Ole Miss, que tem um duplo dígito médio para uma equipe da SEC que ocupa o 16º lugar na pesquisa principal da Associated Press. Brandon é Brandon Hill, um aluno de 16 anos em Oxford High, no Mississippi.

Jaemyn e Brandon se conheceram no oeste da Virgínia.

E se você é uma daquelas pessoas que estão convencidas de que Nil arruinou o atletismo universitário, espero que me deixe contar essa história sobre elas, porque é a história de um jovem chamado Jaemyn que está maximizando seu valor através de nulo para melhorar Sua própria vida, obviamente, mas também muda literalmente a vida de um adolescente chamado Brandon, que se mudou para o Mississippi para aproveitar a melhor atmosfera que Jaemyn pode dar a ele.

“Eu sempre fui como um irmão mais velho para as pessoas porque meu irmão me levou sob sua proteção e outras pessoas também fizeram o mesmo por mim quando eu era mais jovem”, explicou Jaemyn. “Sempre foi natural que eu gravite para pessoas que precisam de alguém para admirar. Então, eu assumi esse papel”.

E eu poderia ter feito isso sem nulo?

“Não”, Jaemyn respondeu rapidamente. “Não é um pouco.”

Jaemyn e Brandon se conheceram há cerca de oito anos em Huntington Prep, na Virgínia Ocidental, onde Brakefield se tornou um prospecto de cinco estrelas, assim como os destaques anteriores de Huntington Prep, Andrew Wiggins, Thomas Bryant e Keldon Johnson, enquanto jogavam pelo treinador Arkell Bruce.

Brandon é sobrinho de Bruce.

“Brandon era basicamente como gerente de nossa equipe”, disse Jaemyn. “Ele estava sempre perto de seu tio. Então ele estava sempre perto da equipe”.

Brandon, naquela época, estava crescendo na Virgínia Ocidental sem seu pai em sua casa (ou mesmo em seu estado), da mesma maneira que Jaemyn passou a primeira parte de sua vida crescendo em Wisconsin sem o pai em sua casa (ou mesmo em seu estado). seu status). Essa experiência compartilhada ajudou a conectá -los.

“Eu vejo muito de mim nele”, disse Jaemyn.

Fotos fornecidas por Jaemyn Brakefield



Pergunte a Jaemyn, que era o modelo masculino a seguir em seus primeiros anos de vida e o nome que você receberá é Andrew Knaack. Esse é o irmão mais velho que ele se referiu antes: um veterano de 39 anos que serviu no Iraque e é 15 anos mais velho que Jaemyn. Quando Jaemyn era jovem, seu pai morava fora do estado. Então foi Andrew quem jogou basquete com ele, jogou a bola com ele e, em geral, mostrou -lhe atenção.

“Jaemyn é um coração muito bom”, disse Andrew. “Ele quer dar e dar. Porque, você sabe, sua infância e seu crescimento não foram fáceis. Havia muitas pessoas que o ajudaram. E acho que essa é a maneira dele de retribuir e voltar à próxima pessoa”.

Depois que Jaemyn deixou o Huntington Prep para se registrar em Duke sob a direção do treinador do Naismith Memorial Hall, Mike Krzyzewski, ele partiu para manter contato com Brandon. Quando Jaemyn se transferiu para Ole Miss após uma temporada, a mesma coisa aconteceu. Quando os dois tiveram tempo livre, entraram no PS5, tocaram Fortnite e conversaram. Jaemyn incentivaria Brandon a se concentrar na escola, a se exercitar e fazer todas as coisas que qualquer um de nós gostaria de fazer qualquer adolescente que importa para nós. Então, depois que Jaemyn chegou a um lucrativo acordo nulo no ano passado para retornar a Ole Miss para uma quinta temporada de basquete universitário, e depois que ele percebeu que Brandon talvez não estivesse tão concentrado na escola ou em forma tanto quanto deveria estar no oeste da Virgínia Ocidental . , surgiu uma ideia na cabeça de Jaemyn.

Por que não transferir Brandon para Oxford e mudar suas circunstâncias?

“No começo, era apenas uma ideia”, disse Jaemyn. “Mas então eu pude ver a alegria em seu rosto e pude ouvir em sua voz o quão empolgado ele estava prestes a fazer uma mudança”.

Brandon hesitou em deixar seus amigos.

Mas, após o último ano letivo, ele conseguiu.

“O Mississippi é simplesmente um ambiente muito melhor (para mim) do que a Virgínia Ocidental”, disse Brandon. “Na Virgínia Ocidental, não há nada para obter além dos problemas, na realidade. É simplesmente uma atmosfera ruim. Então, eu só queria vir aqui e começar de novo”.

Foi isso que Jaemyn ofereceu a Brandon.

Um novo começo.

Agora, graças a um bom negócio com Nil, Jaemyn e Brandon moram juntos em uma casa de dois andares em Oxford. Eles acordam às 7 da manhã, se encontram e tomam café da manhã. Jaemyn deixa Brandon em Oxford High às 8:15. Ele pega às 3:45. Quando Brandon vai ao carro depois da escola, Jaemyn sempre tem duas perguntas preparadas e preparadas.

Garfos sempre As mesmas duas perguntas.

“Como foi o seu dia? Brandon me disse rindo.”

Com curiosidade, perguntei a Brandon como eles perguntam sobre seu dia todos os dias.

“Você não sabe o quanto isso significa para uma pessoa, apenas alguém lhe perguntou”, disse ele.

Escusado será dizer que o treinador da Ole Miss Chris Beard percebeu nesta primavera passada. Ele ama Jaemyn, um jogador que herdou pouco menos de dois anos atrás, depois de substituir Kermit Davis. E não era necessariamente o lugar onde a barba teve que intervir. Mas valeu a pena falar. Então ele e Jaemyn tiveram uma conversa.

“A primeira coisa que perguntei foi: ‘Ei, seu coração está no lugar certo. Isso parece ótimo. Mas e você por um segundo? Você sempre se importa com os outros. E você?'”, Ele disse Beard “Obviamente, é uma história incrível. Mas primeiro eu queria falar sobre freio. E ele disse: ‘Treinador, eu posso fazer isso’.”

E agora ele está fazendo isso.

E a barba, enquanto isso, não se surpreende.

“Brake é um cara que acorda às 7 anos. Não aos 10 anos. Brake é um cara que está às 10. Não aos 12 anos. É realmente disciplinado, e você tem que ser porque Brake tem sua própria vida. É um tempo integral estudante. “Brake é um tipo semelhante a alguns garotos que eu treinei, mas certamente é a exceção, não a regra. Ele passa seu tempo pensando na vida após o basquete. Por exemplo, Brake e eu conversamos sobre sua carreira no basquete profissional, Isso definitivamente fará isso, mas é um cara que já está pensando no futuro.

“Um exemplo, na decisão do último verão de jogar seu último ano e ir à escola de pós -graduação ou o que for, quando ele estava em suas conversas sobre nome, imagem e semelhança, havia mais do que apenas valor (monetário) (discutido). Ele quer que Oxford seja sua casa um dia, seja sua segunda casa ou sua casa principal, mas ele quer estar aqui, então este verão passou algum tempo com algumas pessoas imobiliárias na cidade.

Este é Jaemyn Brakefield.

Ele não é apenas um jogador de basquete universitário que você vê na televisão. Ele é um jogador de basquete universitário que você vê na televisão e que está pensando no futuro, tentando usar seu dinheiro para o bem e voluntariamente assumindo uma grande responsabilidade, porque ele aprecia como as pessoas fizeram isso por ele quando ele precisava da mesma idade.

Jaemyn poderia simplesmente estar aproveitando a vida como estudante universitária em uma das cidades universitárias mais importantes do nosso país. Em vez disso, ele está literalmente criando um garoto de 16 anos, tentando orientar alguém que reconhece como alguém que precisa de orientação e tentando ajudar alguém da mesma maneira que seu irmão mais velho e outros o ajudaram.

“Não consigo pensar em nada tão poderoso”, disse Beard. “Tivemos alguns jogadores especiais, como os mentores de alguém, um primo ou algo assim.

A verdade sobre ser adulto, a melhor coisa que posso dizer como pai de três filhos, é que suas ações têm um impacto real nos jovens ao seu redor, você percebe ou não. Não é algo que é aprendido de um menino ou menina até que você seja muito mais velho. Não é algo que você, como pai, entenda até que seja tarde demais.

Jaemyn viu os dois lados disso.

Ele ama sua mãe e seu pai, aprendeu coisas com ambos e agradece ao tempo que passou em Wisconsin com sua mãe, no Mississippi, com seu pai e no oeste da Virgínia com um programa de basquete.

Nada disso foi perfeito.

Mas poderia ter sido pior.

De qualquer forma, Jaemyn nunca esqueceu como seu irmão mais velho, Andrew, tentou estar lá para ele quando era mais jovem, o melhor que pôde e agora está tentando ser o mesmo tipo de modelo forte a seguir para Brandon. Sem o dinheiro que seu nome, imagem e semelhança forneceram em Ole Miss, nada disso seria possível. Mas com isso, está acontecendo. E, de acordo com todas as indicações, está incrivelmente bem.

Brandon perdeu 50 libras desde que se mudou para Oxford.

Suas qualificações melhoraram em todas as áreas. Ele joga futebol. Seus sorrisos são grandes.

“As pessoas o tempo todo dizem: ‘Cara, você mudou a vida dele'”, disse Jaemyn. “Mas o que eu digo em troca é que ele mudou o meu mais do que tudo. Ele me tornou mais maduro. Para ajudar alguém a crescer … é isso que alguém é mais velho e levá -lo sob sua proteção e ajudá -los, é isso que isso é. “

Jaemyn Brakefield tem uma partida no Missouri no sábado. Ele está estudando um mestrado. Uma final de quatro está perseguindo. Ele quer ser um jogador profissional de basquete e, exceto lesões, será.

Ele tem mais coisas a fazer do que a maioria dos 24 anos.

Então, antes de terminar de falar, perguntei a Jaemyn a mesma pergunta que fazer Brandon todas as tardes. Perguntei -lhe sobre o dia dele, como ele está indo, e então perguntei se ele se arrepende de ter assumido essa grande responsabilidade quando ele assumiu, enquanto estudava outra carreira e seguia um quatro.

“Claro”, disse Jaemyn, e meus ouvidos foram incentivados.

“Às vezes”, continuou ele, “eu me pergunto … se eu deveria ter feito isso antes”.