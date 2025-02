Marcus Stouinis, versátil, versátil, anunciou surpreendentemente a aposentadoria do ODI com efeito imediato, que deu sua carreira internacional de 50 anos em 74 partidas. O Cricket Australia (CA) disse na quinta-feira que Stouinis ainda estaria disponível para seleção no T20Is, acrescentando que sua decisão de se retirar do formato de 50 anos está focada no críquete T20. A pensão Odii Stouinis também significa que a CA o substituirá por outro jogador na Austrália composto pelo troféu do ICC Champion.

“Tocar um críquete de ODI pela Austrália foi uma jornada incrível e sou grato por cada momento que tive em verde e ouro. Representando meu país no mais alto nível é algo que sempre cuidarei.

“Não foi uma decisão fácil, mas acho que chegou a hora certa para deixar ODI e se concentrar totalmente no próximo capítulo da minha carreira. Eu tenho um relacionamento fantástico com Ron (Andrew McDonald) e apreciei muito o apoio dele.

A carreira de dez anos de Odi Stouinis para a Austrália começou contra a Inglaterra em 2015 em Old Trafford e também jogou seu primeiro T20I durante esta rota. Ele teve que esperar até o ano seguinte pela próxima oportunidade de se estabelecer na equipe australiana de ODI, que ocorreu, vencendo o WIR 146, que não era contra a Nova Zelândia em Eden Park e marcando três gols.

Stouinis fez parte da vitória na Copa do Mundo na Austrália em 2023 em 2023 na Índia e foi eleita Krykiecista no ano em 2018-19. “A loja foi uma parte tão importante da nossa configuração de ODI para a última década”.

“Ele não era apenas um jogador inestimável, mas também uma pessoa incrível no grupo. Ele é um líder natural, um jogador extremamente popular e uma ótima pessoa. Sua carreira de ODI e todas as suas realizações devem ser parabenizadas “, disse o técnico Andrew McDonald.

Quando Stouinis se aposentou da ODI, apenas duas semanas antes do início do trofe, juntamente com os medos sobre a lesão Pat Cummins e Josh Hazlewood, CA, disse que o Painel Nacional de Seleção (NSP) finalizará a composição do troféu do mestre após a série de testes contra o Sri Lanka.

A Austrália já perdeu seu versátil Mitchell Marsh por causa da lesão nas costas, e a produção de Stouinis com ODIs significa que eles precisam preencher quatro lugares em sua equipe de 15 pessoas para oito competições de equipes.

As equipes têm até 12 de fevereiro para enviar os últimos armazéns para o torneio para a ICC. A Austrália é desenhada no Grupo B do Troféu de Mestrado, juntamente com o Afeganistão, Inglaterra e África do Sul.

