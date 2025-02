Nomi analisi 1 Draft “Home Run” di 49s

A parte un ritorno alla piena salute e alla conservazione dei loro giocatori principali, i 49ers di San Francisco non hanno molte esigenze del personale in questa stagione, ma devono diventare più forti nelle trincee.

Hanno avuto problemi a fermare la gara negli ultimi anni e nel complesso sembrano riprendersi da quel lato del calcio dopo aver completato le leta a 27 anni. In punti consentiti in questa stagione.

L’attrezzatura veterana difensiva Javon Hargrave potrebbe essere rilasciato, e quindi Niners avrebbe bisogno di aiuto all’interno dei loro quattro anteriori.

Hanno elezioni complessive n. 11 nella bozza della NFL del 2025 e, se sono fortunati, potrebbero ottenere una futura stella.

Daniel Jeremiah, il progetto di analista della rete della NFL, ha identificato una possibile scelta di “guida a casa” a San Francisco.

“Se stai cercando qualcuno che penso sarebbe un viaggio in casa che sceglie loro quello che è lo scenario da sogno per me, sarebbe (se) Mason Graham dovrebbe cadere da loro dove potrebbero versarlo e sceglierlo Op”, Geremiah detto tramite 49er alla NBCS.