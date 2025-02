Nomi interni 1 Stranatura alla combinazione HBCU

La più importante combinazione di scouting NFL è all’orizzonte, ma l’HBCU combina la mietitrice.

Partecipano alcuni entusiasmanti prospettive che potrebbero aiutare un team della NFL.

Un giocatore del genere è Jada Byers, una gara di ritorno dalla Virginia Union University.

“Virginia Union RB Jada Byers, che si è precipitato in oltre 2000 yard in questa stagione, è stato uno dei numerosi straordinari per mostrarsi alla combinazione HBCU oggi”, ha scritto Steve Wyche della rete NFL su X.

Virginia Union RB Jada Byers, che si è precipitato in oltre 2000 yard in questa stagione, è stato uno dei numerosi straordinari per mostrarsi oggi alla raccolta di combinazioni HBCU. pic.twitter.com/uubvxvm9du – Steve Wyche (@Wyche89) 17 febbraio 2025

Byers ha stabilito il record di carriera della Virginia Union per iarde pericolose con 5.311 e touchdown con 70, e ha corso in 2.056 yard e 27 touchdown in questa stagione.

È sottosimensionato a 5 piedi-7 e 185 sterline, ma può servire da cambio di tempo che torna a una squadra della NFL.

Contro Bowie State in questa stagione è esploso per 324 yard di corsa e sei touchdown.

Certo, la Virginia Union non gioca contro la grande competizione – è una scuola di divisione II nella Central Intercollegiate Athletic Association (CIAA) – ma i migliori scout della NFL notano che i giocatori promettenti di tutto il mondo.

L’HBCU Combine Harvester è in circolazione dal 2021, ma se i giocatori come le città stanno andando bene nella NFL, è sicuro di ottenere più attenzione nei prossimi anni.

La bozza della NFL rappresenta la manifestazione di speranze e sogni che molte prospetti hanno avuto da quando erano molto giovani.

