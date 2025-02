Nomina l’analista Dark Horse Sprending per acquisire Jimmy Butler

La scadenza commerciale NBA è ora a pochi giorni di distanza e l’orologio ticchetta più che mai.

Ciò significa che se Miami Heat vuole gestire Jimmy Butler, dovranno farlo presto.

I rapporti hanno affermato che diverse potenziali offerte sono crollate, ma un cavallo scuro è ancora in corso di maggiordomo.

Secondo Jake Weinbach, Milwaukee Bucks “si tende come un fornitore di cavalli davvero buio per Jimmy Butler”.

“Khris Middleton, Bobby Portis, Pat Connughton, Marjon Beauchamp e Delon Wright sarebbero probabilmente i potenziali giocatori coinvolti. Qualsiasi accordo da maturità a milwaukee richiederebbe un anatra di dollari sotto il 2 ° grembiule ”, ha scritto Weinbach a X.

Bucks ancora Velt come un fornitore di cavalli davvero buio per Jimmy Butler. Khris Middleton, Bobby Portis, Pat Connaughton, Marjon Beauchamp e Delon Wright sarebbero probabilmente i potenziali giocatori coinvolti. Qualsiasi accordo per maggiordomo-a-milwaukee richiederebbe un anatra di dollari sotto il 2 ° grembiule. – Jake Weinbach (@jweinbachnba) 3 febbraio 2025

Questa non è la prima volta che i fan sente voci sui dollari che vogliono Butler.

Vedono che si adatta bene a Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard e altri.

Ironia della sorte, Lillard ha cercato di firmare con Miami Heat quando ha lasciato i Blazer di Portland Trail, in parte perché voleva giocare con Butler e la cultura della squadra.

Se viene raccolto un appuntamento, Lillard può finalmente ottenere il suo desiderio e adattarsi a Butler a Milwaukee.

Quando parliamo di offerte, Bucks dovrebbe muoversi per alcune risorse per ottenere Butler.

Dovranno comporre un pacchetto che renda felice il calore, ma può essere più facile di prima.

C’è stato un tempo in cui il caldo era felice di stare fermo e non fare nulla.

Non avevano alcun desiderio di dare le richieste di Butler e non avrebbero accettato nulla che non gli piacesse davvero.

Ma hanno ammorbidito il loro atteggiamento e ora sono ansiosi di sbarazzarsi di Butler prima della scadenza, quindi Bucks ha maggiori possibilità di prima.

Tuttavia, il tempo viene eseguito e entrambe le squadre dovranno muoversi rapidamente.

PROSSIMO: 2 squadre sono considerate le destinazioni commerciali “probabilmente” per Jimmy Butler