Non solo un luogo: decodificare i nomi fantasiosi e immaginari di Westminster Show Dogs

Hanno nomi che potrebbero far piangere un generatore di password casuale.

Incontra, ad esempio, Gchg Calicops Sassafras Gonnakikuras.

“È una ragazza noiosa”, ha detto Fred Ortiz mentre trattava Bruxelles Griffon per competere al Westminster Kennel Club lunedì. “Il suo nome dice tutto.”

Il suo nome dice … cosa esattamente? Bene, pensa all’ultima parte e potresti capire cosa sono saggiamente i suoi proprietari. Ma comunque, puoi semplicemente chiamarla per rughe.

La competizione principale di Westminster è iniziata lunedì con un giudice di razza, che porterà al cane più famoso degli Stati Uniti nel premio dello spettacolo, assegnato martedì sera. Sabato si sono svolte competizioni di agilità e obbedienza e altri eventi.

Se i cani espositivi sono gli aristocratici del cane nel mondo, spesso hanno nomi, titoli e soprannomi.

I loro nomi “registrati” o formali sono usati per mostrare. Quei nomi lunghi e confusi sono davvero pieni di informazioni sui cani espositivi.

Lettere maiuscole di lettere maiuscole all’inizio, e talvolta alla fine, i risultati dei cani in una varietà di sport. Ad esempio, “GCHG” e “CH” segnano diversi livelli di campionato in un giudice tradizionale di razza.

Dopo questi titoli, la prima parola del nome registrato di solito indica un canile o un programma di allevamento che produceva un cane. Altri cani o cani pedigree possono ottenere alla fine del grido.

Allo stesso tempo, mostra i “nomi di chiamate” nei cani che gestiscono ogni giorno. Il cane potrebbe anche aver avuto un diverso “nome del cane” assegnato dal suo allevatore e il suo ultimo proprietario è successivamente cambiato.

Le parole di Portmanteau e le frasi confuse per i nomi registrati sono in parte destinate a evitare sovrapposizioni nei registri registrati con altri cani che tornano per più di un secolo. Ma molti allevatori usano anche i modelli per aiutarli a ricordare quale cucciolata era qualsiasi cosa o semplicemente divertente.

Rachel Adams e Alberto Montila, Monterey, una coppia della California, sono gestori di cani professionisti che a volte coltivano schnauzer in miniatura.

I cuccioli sono nominati in ordine alfabetico – una cucciolata aveva nomi che iniziano con “A” con “Next” B “e così via – per rendere facile ricordare in seguito quale cane proveniva da qualsiasi cucciolo, ha detto Adams lunedì. Ha asciugato una delle accuse dei clienti di suo marito, un bulldog francese chiamato avventuroso Rapscallion D’Asisi di Gchg Ch Elysium, meglio noto come Finn.

Colton Johnson e il suo cognome antichi cani di pecora inglesi con temi come canzoni, film, soldi o – correttamente – cose soffici.

Uno di quei cuccioli di “lanugine” è GCH CH Bugaboo Dammi s’more, che si è riversato sul tavolo mentre Johnson lo ha spazzolato lunedì.

“È la sua giornata spa”, Johnson, Colorado Springs, Colorado.

Il nome di chiamata del cane è Graham, come i biscotti associati a marshmallow arrostiti e cioccolato per fare s’mores. A Johnsons piaceva chiamandolo una palude o una malva, ma quei nomi non si sono ripresi.

Tre anni Graham è un nipote di spavalderia, un vecchio cane da pecora inglese, che Johnson ha gestito al secondo posto a Westminster nel 2013. Johnson è cresciuto con felici cani di bestiame e è cresciuto per anni, distinguendo i cuccioli con lo smalto per unghie in Turchia – Invece di dare loro il nome.

“In questo modo non siamo troppo” legati a coloro che vanno in altre case, ha detto.

