Non stai parlando? Man United passa da ridicolo a nobile per rivendicare Everton Draw

LIVERPOOL, Inghilterra – Per 72 minuti, il Manchester United Everton a Goodison Park è stato completamente aperto e sulla strada per la 13a sconfitta della stagione della Premier League. Senza colpi in porta e 2-0 in basso, quando i minuti controllati, erano morti e sepolti. Fino a quando non lo erano.

Il calcio ha sempre la capacità di sorprendere e l’eccezionale calcio di punizione di Bruno Fernandes ha causato i ritorni più probabili da Ruben Amorima come Manuel Ugarte Ha colpito il pareggio solo con il loro secondo colpo in porta. Entrambe le squadre hanno quindi minacciato di trovare il vincitore – e lo United ha dovuto bollire per il rovesciamento della penalità in ritardo per la maglietta Ashley Young -La preda è stata condivisa in ottone 2-2.

Prima della partita Amori, ha ammesso che il capo di Everton David Moyes – che ha trascorso 10 mesi in carica dell’Old Trafford dopo la partenza di Sir Alex Ferguson nel 2013 – ha fatto un “lavoro migliore” dell’inversione della ricchezza della sua squadra dopo essere entrato nel club nel mezzo della stagione.

Di fronte a sabato, lo United ha vinto solo quattro delle sue 14 partite di campionato sotto Amorim, che a novembre ha sostituito Erika che ha avuto il timone al timone. Nel frattempo, Moyes eccelleva nel suo secondo fascino a Goodison (dopo che il club è riuscito per più di dieci anni tra il 2002 e 13), ha vinto quattro delle sue prime sei partite dopo l’uscita di Sean Dye il mese scorso. E sabato per più di un’ora, Moyes sembrava prepararsi a questo impressionante record con un’altra vittoria contro lo United.

Fin dall’inizio al Merseyside era chiaro vedere quale squadra era nella forma, mentre le camicie blu sciamevano rapidamente i giocatori dello United quando provavano a giocare da dietro. Everton è stato premiato per il suo inizio dinamico Scommettere ha perforato la palla attorno al portiere André Onana Entro 19 minuti dopo che lo United ha scatenato una serie di opportunità per pulire le loro linee dall’angolo.

Era il quinto gol in quattro partite per il beto un tempo maligno, che prima dell’arrivo di Moyes ha realizzato solo quattro gol in 44 esibizioni. La sua trasformazione da una delle finiture della Premier League più prolifica è solo un esempio di come Everton, sull’uomo, si è alzata in tempi di avversità.

Lo United, d’altra parte, ha rotolato sotto pressione dagli ultimi mesi. Sembravano preparati per continuare questa tendenza quando Everton ha raddoppiato il suo vantaggio Abdoulaye Doucouréinvaso Harry Maguire Annullare la palla a casa dopo che Onana ha fatto un risparmio decente Jack Harrison.

I fan domestici sono stati molto contenti chiedendo ai loro visitatori di cantare “scendendo”; Lo United è andato all’intervallo senza un colpo al bersaglio su una prima metà dell’obiettivo, che ha portato il valore target previsto (XG) 0,04.

Dopo la pausa è stato più lo stesso e Everton si è avvicinato al 3-0 quando Onana era la bella metà di Docoure di Docoure. Certamente non c’era molto tempo di ritorno da una delle peggiori esibizioni della stagione della stagione.

“Sono seduto qui e non so se ho visto la squadra unita così male”, ha detto l’ex difensore dello United Rio Ferdinand, commentando TNT Sports. “È stato imbarazzante in tutti gli aspetti diversi del gioco. Sì, possiamo parlare di qualità, parlare di talento, ma una cosa imperdonabile è la mancanza di desiderio.”

Il Manchester United ha avuto una partita pietosa prima che Bruno Fernandes e Manuel Ugarte abbiano girato le cose. Robbie Jay Barratt – Ama/Getty Images

Il desiderio di Fernandes, tuttavia, ha contribuito a riportare lo United nel gioco in ritardo. Capitano del club – Come è stato così spesso, da quando è arrivato da Sporting CP nel 2020 – è stato un esempio per i suoi compagni di squadra nel mezzo del parco e dopo aver piegato un eccellente sciopero per il tifo Jordan PickfordCominciò a tirare le corde in una competizione sempre più nervosa quando lo United andò avanti.

Quando il centrocampista difensivo Manuel Ugarte ha affrontato una straordinaria corsa dal bordo della zona per 10 minuti di volta in volta, era difficile dire che non è arrivato. Lo United sembrava persino che potessero continuare e vincere, con una sostituzione Alejandro Garnacho Causa molti problemi per la noiosa difesa di Everton.

Ma gli dei del calcio ordinarono che fossero ospiti che avevano quasi l’ultima parola, perché l’arbitro Andrew Madley diede la sentenza per fermare il tempo per il fallo percepito di Harry Maguire su Young quando Onan tirò fuori la palla. Dopo l’intervento VAR, tuttavia, Madley è stato inviato al monitor del parco giochi e ha rivolto la sua decisione, descrivendo Moyes per chiedere alla sua squadra di negare il punteggio come “sorprendente”.

“Abbiamo avuto le nostre possibilità nella seconda metà, ma il problema è che abbiamo iniziato la partita troppo tardi”, ha detto Fernandes TNT Sports dopo la partita. “Dobbiamo iniziare meglio con i giochi, lo sappiamo. Abbiamo dovuto attenersi al piano, ecco cosa era molto arrabbiato. Nel secondo tempo abbiamo seguito le nostre idee e giocato con molto più libertà e movimento. “

Quando lo United sta ancora scomparendo nel 15 ° posto a 13 punti dalla zona di discesa, il punto contro Everton, difficilmente rappresenta un risultato di trasformazione per i dodici volte campioni della lega.

Ma lo spirito di combattimento che gli uomini di Amorim hanno mostrato nell’ultimo terzo del gioco del Merseyside deve ora essere una misura della loro prestazione nella parte rimanente della stagione.