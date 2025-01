North London Derby gera polêmica, Casey Stoney fala sobre novo emprego e poderíamos ver Neymar na MLS?

Christian e Christine reagem à vitória do Arsenal sobre o Tottenham no clássico do norte de Londres – incluindo a jogada de Leandro Trossard que quebrou os tornozelos de Pedro Porro! Eles também analisam as últimas novidades sobre a Lazio e seu falcoeiro desgraçado, Juan Bernabé. Christian e Christine então convidam o técnico canadense do WNT, Casey Stoney, para falar sobre seu novo emprego. Eles também investigam seu passado com o San Diego Wave e perguntam como o Canadá pode superar seu recente escândalo de drones. Mais tarde, Christian e Christine reagem às notícias da MLS, incluindo relatos de que Neymar está em negociações para ingressar no Chicago Fire.