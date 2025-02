Northeast United FC vs Mumbai City FC Frexups, Team News, Previsão e Vista anterior

O Northeast United FC fica em quarto lugar na tabela ISL.

A Indian Super League (ISL) está pronta para estrear em Shillong, enquanto o Northeast United FC é bem -vindo ao Mumbai City FC em um choque icônico. Shillong se torna o 16º lugar no anfitrião da categoria indiana mais alta em 12 temporadas. Ambas as partes entram neste jogo na parte de trás de um empate e estarão ansiosas para se recuperar de formas vencedoras. Northeast United saiu vitorioso da última vez que esses dois lados se enfrentaram.

As apostas

Northeast United FC

Os Highlanders melhoraram saltos e limites em comparação com a última temporada, mas ainda estão lutando com o hábito de cair pontos de uma posição vencedora. 16 pontos da posição da pólo caíram, incluindo dois pontos no último jogo contra o Odisha FC. Os homens de Juan Pedro Benali são muito frágeis nos minutos da morte do jogo e concederam muitos gols naquele período de tempo. As apostas estão mais altas do que nunca e qualquer deslizamento neste momento pode ser muito caro para o lado local.

MUMBAI CITY FC

Os ilhéus, por outro lado, se encontraram em um território incomum nesta temporada. Foi uma temporada difícil e difícil para eles, desde que eles lutaram para conseguir pontos no quadro. Em resumo, foi uma das temporadas mais decepcionantes para eles desde que o grupo de futebol da cidade assumiu o controle. Após duas campanhas consecutivas de vitórias no título, o talheres parece fora de vista para os ilhéus nesta temporada. Eles são colocados na sexta posição com 28 pontos em 18 jogos.

Lesões e notícias do equipamento

O Northeast United FC deve ter um equipamento completamente ajustado disponível para a seleção. O Mumbai City FC perderá os serviços de Vikram Partap Singh, enquanto Nikolaos Karelis permanece duvidoso.

Cabeçalho

Matches totais jogados – 22

Northeast United FC Win – 7

MUMBAI CITY FC WINS – 10

Desenhos – 5

Prever a linha

Northeast United FC (4-2-3-1)

Gurmeet Singh (GK); Retaime tlag, Asheer Akhtar, hamza rugragui, b samte; Mohammed Ali Bemmamer, Mayakkannan; Macarton Louis Nickson, Alaeddine Ajaraie, Jithin MS; Guillermo Fernandes

Mumbai City FC (4-2-3-1)

TP Harash (GK), Hmmingthanmawia Ralte, Mehtab Singh, Nathan Rodrigues, Yoell Van Nieff, Jayesh Rane, Brandon Fernandes, Lallianzua Chhangte, Bipin Singh, Bipin Singh, Jorge Ortiz.

Jogadores para levar em consideração

Time Sub -Dekine (Northeast United FC)

O atacante marroquino tem sido o homem mágico dos Highlanders. Ele quebrou vários discos enquanto escalava o topo da bota de ouro. Ajaraie Nível o recorde de Ferran Corominas para a maior quantidade de contribuições de gols em uma única temporada (23) com um dispositivo ortopédico no último jogo. Atualmente, ele tem 18 gols e cinco assistências em seu nome no ISL e deve adicionar mais à sua conta.

Jorge Ortiz (Mumbai City FC)

Jorge Ortiz será o homem que monitora os ilhéus. Ortiz é um ativista experiente e também é um dos melhores jogadores que a liga adornou. Seu ritmo combinado com sua versatilidade e habilidades de leitura de jogos fazem dele um ativo importante para os ilhéus. Ele tem ajuda contra o nordeste do seu período anterior na liga. Ortiz terá que enfrentar a ocasião e ajudar Mumbai a superar a linha.

Você sabia?

Este acessório tem uma média de 2,6 gols por jogo

22 gols foram marcados nas últimas seis reuniões entre as duas partes.

Shillong será o anfitrião de sua primeira festa ISL

Teledifusão

O jogo Northeast United FC vs Mumbai FC começa às 19:30 IST, no estádio Jawaharlal Nehru em Shillong em 7 de fevereiro de 2025. A transmissão ao vivo do acessório estará disponível na rede Sports18 (Channel Sports18 1/VH1). A transmissão ao vivo do jogo estará disponível no aplicativo Jiocinema. Espectadores estrangeiros podem usar um bola de bola para transmitir o jogo.

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, TwitterAssim, InstagramAssim, YouTube; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Whatsapp E Telegrama.