Northern Illinois se mudará para Mountain West como membro exclusivo do futebol

Northern Illinois parece estar indo para Mountain West como membro exclusivo do futebol.

A escola aceitou oficialmente o convite da conferência e seu conselho de administração votará a mudança em 7 de janeiro.

“A Universidade está pedindo ao Conselho que aprove US$ 2 milhões para a taxa de adesão necessária para ingressar no MWC.” diz a agenda da reunião. “No atletismo intercolegial, as taxas de adesão à conferência e as taxas de saída são padrão.”

“O realinhamento da conferência tornou-se uma realidade no atletismo intercolegial. Além de proporcionar receitas adicionais à universidade, a mudança para o MWC permitirá à universidade desenvolver a sua forte marca de futebol e reafirmar o seu compromisso com o sucesso dos nossos estudantes-atletas.”

Se a mudança for aprovada, a escola se juntará à Mountain West a partir de 1º de julho de 2026. A escola é atualmente membro titular da Conferência Mid-American e permanecerá na conferência para todos os outros esportes.

A mudança do futebol dos Huskies para o MWC significa que o MAC teria 13 times para a temporada de futebol de 2025, após a chegada da UMass como membro exclusivo do futebol. NIU teve 8-5 no geral e 4-4 no MAC nesta temporada. Sua vitória mais famosa veio na semana 2 sobre Notre Dame. Os Fighting Irish não perderam desde então e vão enfrentar o Penn State no Orange Bowl pelo direito de disputar o título nacional.

O MWC está em busca de times já que o Pac-12 levou alguns de seus integrantes. A conferência teve 12 times para a temporada de futebol de 2024 e Boise State, Colorado State, Fresno State, San Diego State e Utah State se juntarão ao Oregon State e ao Washington State no renascido Pac-12 em 2026. Gonzaga também participará da conferência, mas como participante de todos os esportes, exceto futebol. O Pac-12 ainda busca um oitavo time de futebol.

O NIU seria o nono time de futebol no MWC em 2026 e permitiria que cada time da conferência jogasse um cronograma de conferência round-robin de oito jogos.