Norway Chess anuncia escalação final para torneio masculino; D Gukesh enfrentará Hikaru Nakamura

Arjun Erigaisi e D Gukesh são os indianos que participarão do Norway Chess 2025.

O Norway Chess anunciou que o grande mestre de xadrez de renome mundial Hikaru Nakamura, atualmente classificado como número 3 do mundo, competirá no Norway Chess 2025. Esta será a sétima vez de Nakamura no Norway Chess, onde seus jogos emocionantes e espírito competitivo o tornaram um dos favoritos. entre os fãs.

O evento deste ano promete batalhas intensas, já que o mais jovem campeão mundial, D Gukesh, enfrentará os 3 melhores jogadores do mundo. Para aumentar a emoção, o número 1 da Índia, Arjun Erigaisi, e o número 1 da China, Wei Yi, farão sua estreia no Xadrez Norueguês.

🌟 Apresentando a escalação final do Norway Chess 2025 🌟🇳🇴 Magnus Carlsen – Nº 1 do mundo🇺🇸 Fabiano Caruana – Nº 2 do mundo🇺🇸 Hikaru Nakamura – Nº 3 do mundo🇮🇳 Arjun Erigaisi – Nº 4 do mundo 🇮🇳 Gukesh D – Nº 5 do mundo 👑🇨🇳 Wei Yi – Nº 9 do mundo O evento deste ano promete intenso… pic.twitter.com/hWodtsHGy5 – Xadrez Norueguês (@NorwayChess) 21 de janeiro de 2025

O prestigiado evento que será realizado em Stavanger, Noruega, de 26 de maio a 6 de junho, contará com a presença do nº 1 do mundo Magnus Carlsen, do nº 2 do mundo Fabiano Caruana, do nº 3 do mundo Hikaru Nakamura, do nº 4 do mundo Arjun Erigaisi, do nº 3 do mundo Hikaru Nakamura, do nº 4 do mundo Arjun Erigaisi, do nº 3 do mundo 5 D Gukesh, número 9 do mundo, Wei Yi.

Esta é uma das escalações mais fortes num torneio de xadrez de todos os tempos, com quatro delas tendo uma classificação acima de 2.800 (a classificação média entre os jogadores é 2.795). Existem apenas cinco pontos de qualificação que o separam do torneio mais forte que tivemos, que foi o Norway Chess em 2017.

Com uma classificação FIDE de 2.802, Nakamura ganhou cinco campeonatos de xadrez dos EUA, é o atual campeão mundial de xadrez da FIDE Fischer Random e foi o campeão norueguês de xadrez em 2023.

Além dos torneios, Nakamura conquistou muitos seguidores como streamer de xadrez, compartilhando seus jogos e conhecimento com fãs de todo o mundo. A sua presença, tanto online como em eventos ao vivo, continua a inspirar tanto os seus pares como o público do xadrez.

Nakamura compartilhou seu entusiasmo em retornar ao Norway Chess, enfatizando os relacionamentos e desafios que o evento oferece. “O que mais me entusiasma em retornar ao Norway Chess é ver todos os rostos familiares que conheci na última década deste evento, bem como competir contra futuras estrelas do xadrez como Gukesh e Arjun”, disse Nakamura.

Quando questionado sobre qual competidor ele estava mais ansioso para enfrentar, Nakamura acrescentou: “Estou muito animado para jogar contra Wei Yi porque só joguei contra ele uma ou duas vezes, embora esteja bastante familiarizado com todos os outros jogadores. estilos.” .

O retorno de Hikaru Nakamura também revive uma das rivalidades mais conhecidas do xadrez. Magnus Carlsen, considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos, descreveu frequentemente Nakamura como um dos seus adversários mais difíceis. Os fãs podem esperar jogos intensos entre esses dois jogadores de ponta, bem como confrontos emocionantes com outros competidores de classe mundial.

O fundador e diretor do torneio do Norway Chess, Kjell Madland, saudou o retorno de Nakamura, dizendo: “Hikaru é um dos melhores jogadores do mundo e sempre traz uma grande combinação de habilidade e energia para o torneio. “Ele é um jogador que sabe como se conectar com os fãs e estamos entusiasmados por tê-lo de volta em 2025.”

Escalação Final do Xadrez Norueguês 2025

Magnus Carlsen – nº 1 do mundo

Fabiano Caruana – Nº 2 do mundo

Hikaru Nakamura – nº 3 do mundo

Arjun Erigaisi – nº 4 do mundo

Gukesh D – Mundo nº. 5

Wei Yi – número 9 do mundo

