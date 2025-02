"Nós só temos 2 spinner …": Rohit Sharma atinge a pergunta “5 spinner” do parque em frente ao jogo de abertura do CT indiano

Na quarta -feira, o capitão da Índia, Rohit Sharma, defendeu a seleção de cinco spinners no Trophy Masters, dizendo que três deles são versáteis que agregam muito valor à sua equipe. Varun Chakaravarty e Kuldeep Yadav são dois spinners de especialistas, e outras opções neste departamento são Ravindra Jadiej, Axar Patel e Washington Sundar, que são todos muito talentosos. A equipe rotativa tem três opções rápidas na forma de Mohammed Shami, Arshdeep Singh e Harshit Wound, e Hardik Pandya é o único ritmo versátil.

