Notas dos playoffs do futebol universitário: Ohio State obtém A +, Georgia obtém ‘C-‘ no boletim das quartas de final

Nenhum time que venceu o jogo do campeonato da conferência avançou para as semifinais do futebol universitário Os playoffs, nos quais os times de 5 a 8 mantiveram vivas suas corridas na pós-temporada depois de não conseguirem ganhar folgas na primeira rodada. Abundarão as teorias sobre como Texas, Ohio State, Penn State e Notre Dame se beneficiaram por sediar jogos da primeira rodada, enquanto seus oponentes das quartas de final ficaram em casa por mais uma semana sem jogar.

Mas cada situação deve ser avaliada caso a caso. O Texas era o favorito com quase dois touchdowns em sua vitória sobre o Arizona State, e o Penn State estava enfrentando um adversário do Grupo dos Cinco em Boise State. Quanto ao estado de Ohio, os Buckeyes parecem ter pegado fogo na hora certa.

Embora você possa argumentar que a Geórgia parecia enferrujada em sua derrota por 23-14 para Notre Dame, essa desculpa soa vazia para os Bulldogs, que tiveram momentos de desleixo semelhantes às vezes durante a temporada regular. No final, a rodada das quartas de final nos deixou com duas equipes Big Ten, um representante da SEC e uma Notre Dame independente.

Antes de nos concentrarmos no Orange Bowl e no Cotton Bowl, aqui estão as notas de cada participante nas quartas de final do CFP.

Estado de Ohio

Resultado: Vitória por 41-21 sobre (1) Oregon

O estado de Ohio parecia um dos melhores times de futebol universitário do século 21 durante a primeira metade de sua evisceração de Oregon por 41-21 no Rose Bowl. Os Buckeyes alcançaram uma vantagem de 34-0 enquanto dominavam todas as facetas do jogo em seu caminho para vingar a derrota na temporada regular para os Ducks. Will Howard foi espetacular jogando a bola novamente após um forte desempenho contra o Tennessee no primeiro round, e o conjunto de running back de TreVeyon Henderson e Quinshon Judkins fez sua parte com 179 jardas combinadas e dois touchdowns em 25 corridas. Os Buckeyes demitiram Dillon Gabriel do Oregon oito vezes e produziram 13 tackles para derrota, enquanto forçavam os Ducks a três e foras em quatro de suas primeiras seis posses. Este foi um desempenho oficial que deixou pouca ambigüidade sobre por que os Buckeyes são agora os favoritos nas apostas para ganhar o título nacional. Nota: A+

Óregon

Resultado: Perda por 41-21 para (8) Estado de Ohio

A derrota do Oregon no Rose Bowl para o estado de Ohio foi uma falha de todos os sistemas que pôs um fim enlouquecedor a uma temporada anteriormente perfeita para os campeões do Big Ten. Os Ducks não tiveram respostas para os Buckeyes em nenhum dos lados da bola e ficaram para trás por 34-0. Embora tenham se recuperado para tornar o placar final respeitável, não houve nada parecido com uma vitória moral aqui. Foi um grito do mais alto nível na fase de pós-temporada mais histórica do futebol universitário. As estatísticas finais do quarterback Dillon Gabriel pareciam respeitáveis, mas ele foi terrivelmente ineficaz no primeiro tempo e não recebeu apoio do jogo corrido. Defensivamente, os Ducks pareciam lentos e mal preparados contra o estado de Ohio, enquanto lutavam cedo contra o ataque de passagem dos Buckeyes. Foi uma ótima temporada, mas uma perda dessa magnitude teve um final fatal. Nota: F

Texas

Resultado: Vitória por 39-31 sobre (4) Estado do Arizona

O Texas fracassou ofensivamente durante a maior parte do tempo regulamentar depois de um rápido touchdown em sua primeira posse de bola, e a incapacidade de sustentar os ataques levou a uma grande vantagem no tempo de posse de bola para o Arizona State. Uma defesa esgotada do Texas rotineiramente apresentava jogadas críticas que encerravam os ataques, mas depois lutava para encerrar o regulamento. O chutador normalmente confiável Bert Auburn também errou dois field goals nos 2 minutos finais. Se não fosse por um retorno de 75 jardas de Silas Bolden no primeiro quarto que ajudou os Longhorns a criar alguma separação, o jogo teria assumido uma aparência completamente diferente. Os Longhorns ainda não provaram que podem vencer um time do top 10 (Arizona State e Clemson terminaram fora dos 10 primeiros na classificação final do CFP) e não havia nada no Peach Bowl que sugerisse que o Texas pudesse vencer os vermelhos. quente estado de Ohio. Nota: C+

Estado do Arizona

Resultado: Derrota 39-31 contra (5) Texas

Por que o Arizona State obteve uma classificação melhor do que o Texas no Peach Bowl, apesar de perder o jogo? Bem, os Sun Devils fecharam como azarões de 13,5 pontos, perdiam por 24-8 no quarto período e ainda conseguiram empurrar os extremamente talentosos Longhorns para a prorrogação dupla. Foi um desempenho corajoso, corajoso e criativo que incorporou a cultura que permitiu aos Sun Devils passar de 3-9 em 2023 para vencer o Big 12 na segunda temporada do técnico Kenny Dillingham. Cam Skattebo encerrou sua carreira com um desempenho lendário e multifacetado, e o quarterback Sam Leavitt estendeu repetidamente as jogadas e investidas para manter a defesa do Texas em campo. A secundária dos Sun Devils foi um pouco fraca no final, mas a equipe se representou bem no grande palco. Nota: B+

Estado da Pensilvânia

Resultado: Vitória por 31-14 sobre (3) Boise State

A defesa física da Penn State limitou o running back estrela de Boise State, Ashton Jeanty, a apenas 3,5 jardas por carregamento. Embora Jeanty tenha ultrapassado a marca de 100 jardas, ele precisou de 30 corridas, e os Leões de Nittany rotineiramente o acertaram na linha de scrimmage ou perto dela. Os backups da Penn State, Kaytron Allen e Nick Singleton, contra-atacaram, combinando 221 jardas em 29 tentativas. Mas os Leões de Nittany não eram de forma alguma unidimensionais. Embora Drew Allar tenha completado apenas 13 dos 25 passes, ele fez três touchdowns. Ele se acalmou consideravelmente após um início forte, mas a enxurrada inicial de finalizações de Allar fez Boise State respeitar o passe. As coisas ficaram interessantes no terceiro quarto, quando Boise State reduziu o déficit para 17-14, mas Penn State se adiantou e tirou os Broncos de lá com um desempenho sólido, se não absolutamente dominante. Nota: A-

Estado de Boise

Resultado: Perda por 31-14 para (6) Penn State

Boise State lutou cedo, ficando para trás por 14-0 no primeiro quarto antes de se recuperar para tornar as coisas interessantes. Mas no final, os Broncos não conseguiram enfiar a linha na agulha em um confronto que deixou o único representante do Grupo dos Cinco do CFP com uma margem de erro mínima. Boise errou ambas as tentativas de field goal, foi penalizado 13 vezes, atrapalhou-se em uma posse de bola promissora no primeiro quarto e lançou três interceptações no quarto período com as costas contra a parede. Os Broncos não tiveram resposta para o ataque contínuo da Penn State e deixaram os Nittany Lions assumirem o controle do jogo desde o início com um punhado de jogadas explosivas. Com o astro do running back Ashton Jeanty incapaz de gerar jardas consistentes e os Broncos jogando por trás, o quarterback Maddux Madsen foi forçado a jogar um jogo de herói. Ele tentou 35 passes (seu segundo maior total da temporada) e não é surpresa que um jogo com essa dinâmica tenha sido contra um time do Broncos difícil, mas fisicamente derrotado. Nota: C+

Nossa Senhora

Resultado: Vitória por 23-14 sobre (2) Geórgia

Notre Dame teve sua própria sorte na vitória por 23-14 no Sugar Bowl sobre a Geórgia, recuperando dois fumbles caros da UGA e retornando um pontapé inicial de 98 jardas para um touchdown. Defensivamente, os irlandeses expuseram a linha ofensiva da Geórgia ao produzir quatro sacks e limitar o running back Trevor Etienne a apenas 38 jardas em 11 corridas. Um herói desconhecido foi o chutador Mitch Jeter, que chutou três field goals de 44 para 48 jardas como parte de um excelente desempenho de times especiais. Os irlandeses não foram espetaculares ofensivamente, com média de apenas 4 jardas por jogada e não gerando ganhos superiores a 49 jardas. Mas seu ataque apressado foi suficiente. Nota: B+

Geórgia

Resultado: Derrota por 23-14 contra (7) Notre Dame

O desempenho do quarterback redshirt do segundo ano, Gunner Stockton, em seu primeiro início de carreira foi a preocupação mais óbvia para a entrada da Geórgia no Sugar Bowl. Acabou tudo bem. Foram os demais Bulldogs que não apareceram na derrota por 23-14 para o Notre Dame. A linha ofensiva foi incendiada, o recebedor Dillon Bell sofreu uma queda horrível, as jogadas foram enfadonhas e a defesa produziu apenas um tackle perdido. Ah, e as equipes especiais permitiram um retorno inicial de 98 jardas para um touchdown no início do segundo tempo. Uma desvantagem de 2 a 0 na margem de rotatividade também ajudou a selar o destino do UGA, já que os Bulldogs sofreram sua terceira derrota em uma temporada pela primeira vez desde 2018. Nota: C-