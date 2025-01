Note degli analisti riguardanti le statistiche sulla difesa dei Bills in questa stagione

I Buffalo Bills sembravano una squadra da campionato in questa stagione.

Hanno vinto la maggior parte delle partite e sono stati anche l’unica squadra a battere i Kansas City Chiefs a pieno titolo in questa stagione.

Ma se si guardano i numeri, la sconfitta nell’AFC Championship Game sembra un po’ meno sorprendente.

Come sottolineato da Joe Fortenbaugh di ESPN su X, la loro difesa ha faticato molto a gestire gli affari in trasferta contro le squadre dei playoff.

Hanno concesso 35 punti e 427 yard contro i Baltimore Ravens, 23 punti e 425 yard contro gli Houston Texans, 44 punti e 457 yard contro i Los Angeles Rams e 42 punti e 521 yard contro i Detroit Lions (la loro unica vittoria). in questo elenco), e 32 punti e 368 yard contro. Capi.

La difesa di Buffalo in 5 partite in trasferta contro squadre di playoff quest’anno: a Ravens: 35 punti, 427 yard consentite. PERDITA

ai texani: 23 punti, 425 yard consentite. PERDITA

ai Rams: 44 punti, 457 yard consentite. PERDITA

ai Lions: 42 punti, 521 yd consentite. VINCITA

a Chiefs: 32 punti, 368 yd consentite. PERDITA — Joe Fortenbaugh (@JoeFortenbaugh) 27 gennaio 2025

È chiaro che la squadra di Sean McDermott ha faticato a far uscire dal campo la difesa avversaria quando era fuori casa.

Sono tornati ai Ravens con uno sforzo dominante in casa la scorsa settimana, ma i loro problemi sono riemersi quando sono dovuti tornare in trasferta per giocare all’Arrowhead Stadium.

Sean McDermott dovrebbe essere un guru della difesa, e quei numeri non lo fanno sembrare così bello.

Sotto la sua guida, i Bills hanno perso contro i Chiefs nei playoff quattro volte in cinque anni.

Anche se certamente non è affatto un cattivo allenatore, la squadra potrebbe dover prendere alcune decisioni difficili.

Forse tutto ciò che serve è un piccolo cambiamento o una mossa di coaching per superare finalmente il problema.

