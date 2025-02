Philadelphia Eagles ha battuto i capi di Kansas City 40-22 nel Super Bowl LIX domenica.

Gli Eagles hanno impedito la creazione della storia della NFL e hanno distrutto gli sforzi dei Chiefs per diventare la prima squadra della NFL a vincere tre Super Bowl diretti. Philadelphia ha anche vendicato la sua perdita a Kansas City nel Super Bowl LVII due anni fa.

La vittoria è la seconda volta che il franchise ha sollevato Lombardi Trophy. Il primo è arrivato dopo aver sconfitto Tom Brady e New England Patriots nel Super Bowl Lii.

La difesa di Filadelfia ha dominato Kansas City, costringendo tre fatturati nel gioco e non permettendo punti nel primo tempo. Il quarterback di Eagles Jalen Hurts ha lanciato 221 yard e due atterraggi mentre correva per 72 yard e punteggi. I capi di quarterback Patrick Mahomes avevano 257 yard di passaggio più tre sbarco e due intercettazioni.

Ecco una visione di cambiamenti significativi nel mondo del calcio dall’ultima volta che gli Eagles sono stati i campioni del Super Bowl: 4 febbraio 2018.

Il re Enrico forma un duo potente

Derrick Henry si è evoluto in uno dei migliori back -back in campionato dall’ultima vittoria del Super Bowl.

Nel 2020 ha arrestato 2.000 iarde, dopo otto stagioni con Titans Tennessee ha raggiunto un accordo di due anni con Baltimor Ravens nel 2024. Questo passaggio non solo ha creato un duo potente con il quarterback Lamar Jackson, ma ha immediatamente pagato dividendi.

Henry ha corso per 1.921 nella sua prima stagione con Ravens, il secondo cortile più affrettato nella stagione per la sua carriera. Lo sciopero uno-due Henry e Jackson hanno aiutato a Baltimor 12-5 e hanno raggiunto la divisione attorno ad AFC.

Chapel Bill fa saltare

Dopo aver lavorato nella NFL a una certa capacità tra il 1975 e il 2023, Bill Belichick ha scioccato il mondo dello sport diventando il capo allenatore del calcio nella Carolina del Nord a dicembre. Il padre di Belichick, Steve, era un assistente allenatore per Tar Heels dal 1953 al 1955.

Il concerto è per il primo coaching di Belichick all’università. Dopo la stagione dall’allenamento, ha accettato una scuola di cinque anni.

Belichick ha già fatto il suo nome al Game College. Edwin Campbell, il capo allenatore della Southeast Raleigh High School nella Carolina del Nord, ha recentemente dichiarato: “Belichick ha annunciato lo stato nel reclutamento”.

Una capra la chiama carriera

Eagles ha dato la perdita di Brady al Super Bowl la sua carriera nel 2018. L’ex chiamante di Signal Patriots e i bucanieri di Tampa Bay hanno vinto altri due Super Bowls nel 2019 contro Los Angeles Rams e nel 2021 contro Chiefs.

Brady si ritirò non una volta, ma due volte in un intervallo di tempo dall’ultima vittoria del Super Bowl di Filadelfia. Ha annunciato per la prima volta il suo ritiro nel febbraio 2022 solo per cambiare la sua opinione 40 giorni dopo. Nel febbraio 2023, dopo 23 anni di NFL, si ritirò ufficialmente.

Brady ha concluso la sua carriera con sette vittorie del Super Bowl e come leader della NFL in una carriera che passa yard (89 214) e passaggi touchdown (649).

Rodgers si dirige per la grande mela

Dopo settimane di speculazione sul suo futuro, Green Bay Packers distribuì Aaron Rodgers ai New York Jets nell’aprile 2023.

Il possesso di New York di Rodgers iniziò Rocky quando strappò Achille nel suo debutto e lo costrinse a perdere l’intera stagione del 2023.

Nel 2024 non era molto meglio. Rodgers ha lanciato i cantieri di passaggio, 28 sbarchi e 11 intercettazioni in 17 partenze per 3.897 iarde di passaggio. Il franchising ha licenziato il capo allenatore Robert Saleh dopo l’inizio di 2-3 e ha terminato la stagione 5-12.

Daniels ravviva il comandante

Jayden Daniels non avrebbe dovuto giocare nel gioco della NFL, figuriamoci essere elaborati quando i Chiefs tornarono l’un l’altro. I comandanti di Washington lo scelsero il n. 2 due mesi dopo e si rivelò valere la pena scegliere.

Daniels ha portato Washington a un record di 12-5 stagioni regolari e un posto nel campionato NFC per la prima volta dalla stagione 1991.

La stagione stellare ha portato al fatto che ha vinto il nuovo arrivato offensivo dell’anno giovedì.