Notícias da entressafra de futebol da Penn State: portal de transferência, atualizações de escalação, especialistas em recrutamento do Nittany Lions

James Franklin e Penn State estavam assistindo a várias chaves dos playoffs de futebol universitário de quatro times. No entanto, a introdução da chave de 12 times do College Football Playoff deu aos Nittany Lions uma chance, e eles responderam com vitórias convincentes contra SMU e Boise State antes de perderem contra Notre Dame nas semifinais. As notícias da offseason da Penn State 2025 devem chegar rapidamente e os jogadores terão cinco dias a partir do final da temporada para entrar no portal de transferências e até 15 de janeiro para finalizar as decisões do Draft da NFL.

Que notícias sobre a escalação de futebol da Penn State de 2025 os fãs devem estar procurando e o que os Leões de Nittany devem fazer para retornar ao CFP do próximo ano? Para obter as últimas notícias do futebol da Penn State, certifique-se de veja o que a equipe comprovada de especialistas está dizendo na Lions247, a afiliada da 247Sports que cobre a Penn State.

Os especialistas do Lions247 fornecem atualizações locais sobre todos os desenvolvimentos do programa de futebol americano da Penn State, incluindo insights de Tyler Donohue, Daniel Gallen, Mark Brennan e Tyler Calvaruso, todos com laços profundos com a comunidade da Penn State. Obtenha todas as informações privilegiadas sobre o programa de futebol, além de informações VIP sobre futebol, basquete, recrutamento do Nittany Lions e muito mais. Além disso, tenha acesso aos fóruns do Lions247, onde você pode se conectar com outros fãs e membros da Penn State. Obtenha tudo aqui.

E agora, Lions247 está oferecendo 50% de desconto em assinaturas anuais*, então agora é a hora de se registrar.

Notícias da escalação de futebol da Penn State

O quarterback Drew Allar anunciou sua decisão de retornar para sua temporada sênior em 16 de dezembro. No entanto, o forte desempenho nas duas primeiras rodadas dos playoffs, combinado com uma classe relativamente fraca do Draft da NFL de 2025 como zagueiro, poderia pelo menos levá-lo a ser reexaminado. sua decisão antes do prazo final.

O quarterback reserva Beau Pribula foi transferido para o Missouri em dezembro, deixando Ethan Grunkemeyer, Jack Lambert e Jaxon Smolik como os outros quarterbacks que retornaram. O quarterback Bekkem Kritza é um dos 27 calouros da turma de recrutamento de 2025.

Os Nittany Lions terão grandes posições tanto no lado defensivo quanto no tight end, já que Abdul Carter e Tyler Warren são projetados para serem escolhas de primeira rodada no Draft da NFL de 2025. Eles também precisam melhorar na posição final defensiva depois. toda essa posição foi perdida na derrota semifinal para Notre Dame.

Matthew Outten, o décimo wide receiver na classe de 2025 via 247Sports, é a melhor opção para calouros. Os Nittany Lions também adicionaram os recebedores Devonte Ross (Temple) e Kyron Hudson (USC) através do portal. Obtenha mais atualizações do elenco de futebol em Lions247.

Como obter atualizações do Insider Penn State Football

A equipe Lions247 fornece novas atualizações sobre as últimas metas do portal de transferências, notícias de pessoal e recrutamento de futebol para 2026. Você só pode obter tudo no Lions247.

Como será a escalação de futebol da Penn State de 2025 e que mudanças impactantes na offseason estão reservadas para os Leões de Nittany? Acesse Lions247 para obter as últimas notícias de futebol, tudo de uma equipe de especialistas conectadose descubra.

E lembre-se, Lions247 oferece 50% de desconto na associação VIP anual, então inscreva-se agora antes que seja tarde demais.

*Termos: Esta oferta está disponível apenas para novos associados que se inscreverem para uma assinatura anual do Lions247. Após o primeiro ano, a assinatura será cobrada novamente anualmente à taxa normal. 247Sports.com reserva-se o direito de modificar ou cancelar esta promoção a qualquer momento. Escreva para support@247sports.com se tiver alguma dúvida.