Notícias da entressafra de futebol da Penn State: portal de transferência, atualizações de escalação, recrutamento de membros do Nittany Lions

Penn State chegou ao College Football Playoff pela primeira vez nesta temporada, mas vários erros tardios levaram a uma derrota por 27-24 para Notre Dame no Orange Bowl. Os Nittany Lions estão 1-18 contra os cinco primeiros times sob o comando do técnico James Franklin, que vem de sua 11ª temporada no comando. Ele tem a tarefa de reconstruir o elenco de futebol da Penn State de 2025, já que se espera que os Nittany Lions percam jogadores importantes em várias posições. O lado defensivo totalmente americano, Abdul Carter, declarou-se para o Draft da NFL poucas horas após a derrota para Notre Dame, e o atual Jogador Defensivo do Ano dos Dez Grandes deve ser uma escolha entre os cinco primeiros.

Carter jogou com uma lesão no ombro esquerdo contra o Fighting Irish, mas ainda assim registrou seu 12º sack na temporada. O restante do elenco de futebol da Penn State tem cinco dias para decidir se deseja entrar no portal de transferências de futebol universitário, tornando esta uma janela crítica para Franklin e a equipe técnica da Penn State.

Notícias da escalação de futebol da Penn State

Espera-se que o Nittany Lions tenha o quarterback Drew Allar de volta na próxima temporada, já que ele anunciou em dezembro que pretende retornar pelo terceiro ano consecutivo como titular. Encontrar mais produção ao seu redor será fundamental, especialmente depois que Penn State não completou um único passe para um wide receiver na quinta-feira. O tight end Tyler Warren está indo para a NFL depois de acumular 105 recepções nesta temporada, deixando um grande buraco no ataque.

Warren recebeu alguma consideração do Troféu Heisman e foi facilmente o jogador mais produtivo em campo. Os running backs Nick Singleton e Kaytron Allen também têm que tomar decisões na NFL. Os Nittany Lions já adicionaram o wide receiver de transferência do Troy, Devonte Ross, e o wide receiver de transferência da USC, Kyron Hudson, à sua escalação de 2025, mas provavelmente procurarão outra grande adição.

Defensivamente, Carter é um dos pelo menos cinco atacantes defensivos que sairão nesta entressafra. Os seguranças Jaylen Reed e Kevin Winston Jr. estão indo para o draft, enquanto o segurança Zakee Wheatley anunciou em dezembro sua intenção de retornar por mais um ano. Obtenha mais atualizações do elenco de futebol em Lions247.

