Notícias da entressafra do futebol da Geórgia: portal de transferência, atualizações de escalação, recrutamento, mudanças de pessoal de especialistas da SEC

Os Georgia Bulldogs entram na entressafra após a derrota por 23 a 10 para o Notre Dame nas quartas de final do College Football Playoff. Georgia jogou sem o quarterback Carson Beck, que machucou o cotovelo durante uma vitória do SEC Championship sobre o Texas. Com Beck indo para a NFL, espera-se que Gunner Stockton, do segundo ano, assuma como titular em tempo integral. O técnico Kirby Smart tentará construir um esquema em torno de Stockton enquanto Smart tenta vencer seu terceiro campeonato nacional em Atenas.

O portal de transferências de futebol universitário desempenhará um papel fundamental na composição do elenco de futebol da Geórgia em 2025. Quais jogadores estão saindo e chegando neste inverno? Para obter as últimas notícias do futebol da Geórgia, certifique-se de veja o que a equipe comprovada de especialistas tem a dizer em Dawgs247, a afiliada da 247Sports que cobre a Geórgia.

A equipe Dawgs247 de Kipp Adams, Benjamin Wolk e Jordan D. Hill tem décadas de experiência cobrindo Bulldogs. Wolk tem um histórico de divulgar notícias críticas sobre recrutamento, enquanto Adams e Hill estão focados nas últimas notícias da equipe. Dezenas de milhares de fãs da Geórgia os seguem nas redes sociais e milhões leem a cobertura da Geórgia. Eles manterão você informado sobre tudo o que acontece no atletismo da Geórgia e fornecerão atualizações premium que você não encontrará em nenhum outro lugar. Obtenha tudo aqui.

E agora, Dawgs247 está oferecendo 30% de desconto em assinaturas anuais*, então agora é a hora de se registrar.

Notícias da escalação de futebol da Geórgia

A janela do portal de transferências de inverno fechou em 28 de dezembro, o que significa que os jogadores não poderão mais entrar no portal. No entanto, os jogadores que já estão no portal podem assinar com os times a qualquer momento, e a equipe técnica da Geórgia agora voltará sua atenção para encontrar os jogadores certos para adicionar ao elenco de 2025. Os Bulldogs são o único time da SEC sem uma transferência recebida. compromisso ou signatário, pois estavam totalmente focados nos playoffs do futebol universitário.

Os jogadores têm cinco dias após o jogo de boliche para entrar no portal, então os jogadores da Geórgia podem entrar no portal nos próximos cinco dias. Os Bulldogs já tiveram nove jogadores saindo durante a janela de inverno e vão perder jogadores como Beck para a NFL. Eles foram atormentados por problemas como passes perdidos, falta de pressão sobre os zagueiros adversários e produção medíocre de running back nesta temporada, então essas serão áreas de destaque na entressafra.

Este foi estatisticamente o pior ataque rápido na era Kirby Smart, e eles tiveram uma média de apenas 2,1 jardas por ataque contra Notre Dame. O running back Trevor Etienne lutou contra lesões durante toda a temporada, então os Bulldogs poderiam optar por encontrar outra opção nessa posição. Eles também estão na disputa pelo wide receiver Zachariah Branch da USC, que seria um ótimo complemento para o ataque. Obtenha mais atualizações da escalação de futebol da Geórgia em Dawgs247.

Como obter atualizações privilegiadas sobre o futebol da Geórgia

A equipe Dawgs247 fornece novas atualizações sobre as últimas metas do portal de transferências, notícias de pessoal e recrutamento de futebol para 2026. Você só pode conseguir tudo em Dawgs247..

Como será a escalação de futebol da Geórgia em 2025 e que movimentos impactantes fora de temporada aguardam o Tide? Acesse Dawgs247 para obter as últimas notícias do futebol da Geórgia, tudo de uma equipe de especialistas conectadose descubra.

E lembre-se, Dawgs247 oferece 30% de desconto na assinatura VIP anual, então inscreva-se agora antes que seja tarde demais.

*Termos: Esta oferta está disponível apenas para novos membros que se inscreverem para uma assinatura anual do Dawgs247. Após o primeiro ano, a assinatura será cobrada novamente anualmente à taxa normal. 247Sports.com reserva-se o direito de modificar ou cancelar esta promoção a qualquer momento. Escreva para support@247sports.com se tiver alguma dúvida.