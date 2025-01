Notícias da offseason do futebol do estado de Ohio: portal de transferência, atualizações de escalação, recrutamento de membros do Buckeyes

O futebol do estado de Ohio lançou as bases para a conquista de um título nacional na era NIL. Os Buckeyes derrotaram Notre Dame no College Football Playoff National Championship graças em grande parte a uma estratégia NIL que manteve vários jogadores importantes na escola durante suas temporadas seniores e trouxe peças-chave como o quarterback Will Howard e o safety Caleb Downs para ajudá-los a superar. o topo. A escalação de futebol de 2025 do estado de Ohio será significativamente diferente e muitas dessas estrelas agora passarão para a NFL. Os jogadores do estado de Ohio têm até sexta-feira para tomar decisões da NFL, ao mesmo tempo que enfrentam uma janela de cinco dias para entrar no portal de transferências de futebol universitário após a vitória no Campeonato Nacional. Para obter as últimas notícias do futebol do estado de Ohio, certifique-se de veja o que a equipe comprovada de especialistas da Bucknuts, a afiliada da 247Sports que cobre o estado de Ohio, tem a dizer.

Notícias da escalação de futebol do estado de Ohio

A porta do portal de transferências de futebol do estado de Ohio abriu os dois caminhos para os Buckeyes nesta entressafra. Os Buckeyes têm pelo menos 13 transferências de saída, incluindo três que foram anunciadas logo após o jogo do título, e pelo menos seis transferências de entrada.

Jogadores notáveis ​​​​que saíram incluem os quarterbacks reservas Air Nolan e Devin Brown, bem como o cornerback Calvin Simpson-Hunt, um ex-top 100 do 247Sports. O tight end Max Klare, que teve mais de 600 jardas em Purdue no ano passado, e o running back CJ Donaldson, que teve mais de 700 jardas em West Virginia em 2024, estão entre os jogadores entrantes notáveis.

Os Buckeyes poderiam ter até 16 jogadores selecionados, o que quebraria o recorde de maior número de uma escola em um único draft. No entanto, esse número pode diminuir um pouco enquanto os Buckeyes aguardam as decisões da NFL sobre o running back Quinshon Judkins (declarado para o Draft da NFL na sexta-feira), o cornerback Davison Igbinosun e o linebacker Sonny Styles, entre outros. Obtenha mais atualizações da escalação de futebol do estado de Ohio no Bucknuts.

