Notícias do Real Madrid para o confronto do Manchester City

Atualmente, os brancos estão experimentando uma temporada devastada por lesões.

O Real Madrid viajará para o Etihad Stadium para a partida dos playoffs da UEFA Champions League contra o Manchester City pela primeira mão na terça-feira.

No entanto, o clube perderá muitos de seus jogadores antes da partida crucial. White ficará sem metade de seus jogadores defensivos devido a uma lesão.

A equipe de capital espanhola está durando uma temporada com a bateria de lesões e agora enfrentará os renomados campeões da Premier League com os defensores da segunda -opção.

Notícias do Real Madrid Lesion antes do confronto do Manchester City

Carlo Ancelotti tem algumas opções defensivas quando sua equipe se prepara para a difícil viagem ao Manchester City Etihad Stadium para a seção inaugural de seus play-offs da Liga dos Campeões.

Os campeões europeus de Defensores estão atualmente experimentando o que Carlo Ancelotti chamou corretamente de “emergência”. O Real Madrid foi forçado a começar sem os centrais seniores contra seus rivais locais, Atlético de Madrid, na noite de sábado. Enquanto Eder Militao passou para a temporada devido a uma quebra de ACL, espera -se que Antonio Rudiger e David Alaba permanecerão fora da partida continental.

Para empilhar para miséria agora, eles não terão opções na área certa depois que Lucas Vázquez sofreu uma lesão durante o Derby de Madri.

O Real Madrid confirmou que Lucas Vázquez, seu apoio certo, não será incluído na equipe para o confronto crucial da Liga dos Campeões da noite de terça -feira contra o Manchester City devido a uma lesão nos isquiotibiais.

Lucas Vázquez recebeu uma lesão nos isquiotibiais e a partida da Liga dos Campeões do Real Madrid contra Man City será perdida na terça -feira, o clube anunciou que 🤕madrid agora tem cinco defensores marginalizados devido a uma lesão. pic.twitter.com/xlrw1svsq – ESPN FC (@ESPNFC) 9 de fevereiro de 2025

Vázquez foi a única opção óbvia de Ancelotti do lado direito, porque Dani Carvajal perdeu a temporada inteira devido a uma importante lesão no joelho. Mas durante o empate em 1 x 1 com o Atlético, o revés convertido sofreu uma lesão muscular que provavelmente a coloca na sala de tratamento por 15 a 20 dias.

Isso agora deixou o treinador -chefe italiano sem opção do lado direito. Ancelotti poderia ter que usar um de seus jogadores da primeira posição. É provável que seja Federico Valverde, que já havia operado como um suporte completo.

