Notre Dame avrebbe potuto ‘andarsene’, invece sta ancora combattendo

MIAMI GARDENS, Florida – Il 7 settembre, Notre Dame è caduta in mano all’Illinois settentrionale, perdente di 28 punti, in una delle sconfitte più sorprendenti nella storia del programma.

L’allora no. 5 I Fighting Irish non solo hanno perso contro gli Huskies in casa, ma sono stati dominati da un programma della Mid-American Conference che non aveva mai battuto un avversario nella top 10 dell’AP. L’Illinois settentrionale ha superato gli irlandesi per 388-286 in yard totali, ha convertito il doppio dei primi down, ha consentito solo due giocate più lunghe di 19 yard e ha bloccato due field goal.

Per i Fighting Irish, che una settimana prima avevano vinto 23-13 al Texas A&M, la stagione poteva appena iniziare.

“Avrebbe potuto andare di traverso rapidamente”, ha detto il coordinatore difensivo di Notre Dame Al Golden.

Quattro mesi dopo, i Fighting Irish sono in qualche modo a una vittoria dal conquistare il loro primo campionato nazionale in 36 anni.

Notre Dame ha battuto la Penn State 27-24 su field goal da 41 yard di Mitch Jeter a sette secondi dalla fine nella semifinale dei College Football Playoff al Capital One Orange Bowl giovedì sera.

C. Il 7 Fighting Irish affronterà la vincente dell’altra semifinale di venerdì tra la n. 5 del Texas e n. 8 dell’Ohio State nel Goodyear Cotton Bowl Classic come parte del campionato nazionale CFP il 20 gennaio ospitato da AT&T.

Una squadra che non è riuscita a battere uno sfavorito con quattro touchdown in casa ha vinto 13 partite consecutive, con una possibilità per un’altra, la più grande di tutte.

“Dico spesso loro che impari di più su te stesso nei tuoi momenti più profondi”, ha detto l’allenatore di Notre Dame Marcus Freeman. “Abbiamo avuto i nostri momenti di inattività, ma ne abbiamo avuti davvero nella settimana 2 e questi ragazzi hanno combattuto. Abbiamo grandi leader. Abbiamo grandi giocatori che hanno deciso di mettere questa università e questo programma di calcio davanti a se stessi”. .”

Gli allenatori e i giocatori di Notre Dame attribuiscono a Freeman, che ha compiuto 39 anni a mezzanotte dopo la partita, il merito di aver mantenuto gli irlandesi sulla buona strada dopo la straordinaria sconfitta contro l’Illinois settentrionale. Per l’ex coordinatore difensivo, che non era mai stato capo allenatore fino a quando non è stato promosso il 3 dicembre 2021, è stata un’impresa ardua sostituire Brian Kelly, partito per la LSU.

“Ha fatto benissimo”, ha detto Golden. “Il solo fatto di trovarsi in quella situazione, essere su quella sedia in quel modo, è dura. Non c’è scampo, ma non è mai entrato negli spogliatoi. Non è mai entrato nella sala riunioni della squadra. Ha gestito tutto lo stress e tutta la pressione. ” internamente ed era il leader di cui tutti avevamo bisogno in quel momento.”

Freeman non voleva che i Fighting Irish cancellassero il dolore della sconfitta contro l’Illinois settentrionale. Voleva che abbracciassero le avversità e ricordassero che non possono mai dare nulla per scontato.

Il messaggio di Freeman alla sua squadra era semplice: mantieni il dolore. Non lasciare che sia così.

“Penso che ci abbia davvero fatto chiudere la porta dello spogliatoio e dire: ‘Ehi, siamo solo noi. Le persone in questa stanza sono l’unica cosa che conta'”, ha detto il linebacker Jack Kiser. “Penso che il messaggio e la mentalità di coach Freeman per il resto dell’anno lo riflettessero.

Un giorno dopo la sconfitta dell’Illinois settentrionale, il placcaggio difensivo Howard Cross III si è riunito con Freeman e il quarterback Riley Leonard.

“È la seconda partita della stagione”, ha detto loro Cross. “Nella seconda partita della stagione non andrò a pancia in giù. Dobbiamo continuare a spingere”.

Gli irlandesi hanno vinto le successive 12 partite con una media di 27,5 punti. Solo una di queste, una vittoria per 31-24 su Louisville, è stata decisa da meno di 10 avversari.

Notre Dame giocherà la vincitrice della semifinale del Goodyear Cotton Bowl Classic tra Texas e Ohio State. Storia ricca / Immagini Getty

Dopo aver raggiunto il CFP, Notre Dame ha sconfitto l’Indiana 27-17 nella partita del primo turno il 20 dicembre, poi la Georgia 23-10 nei quarti di finale all’Allstate Sugar Bowl il 2 gennaio.

“Penso che impari di più sulla tua squadra e sulle persone intorno a te nei momenti più bassi, e abbiamo dimostrato chi siamo dopo quella partita”, ha detto il ricevitore Jordan Faison. “È stato devastante dopo quella sconfitta. Tutti si sono sentiti male, ma essere in grado di riprendersi dimostra la squadra e la grinta che abbiamo”.

La cicatrice di 124 giorni fa è ciò che ha aiutato gli irlandesi a superare gli infortuni di fine stagione di molti dei loro migliori giocatori di questa stagione, tra cui il cornerback americano Benjamin Morrison e il rusher dello Star Pass Rylie Mills.

Ciò li ha aiutati a superare gli infortuni nella vittoria sulla Penn State. Con gli irlandesi in svantaggio per 10-0 alla fine del primo tempo, Leonard ha dovuto lasciare il gioco dopo essere stato colpito dal placcaggio difensivo Dvon J-Thomas su un passaggio incompleto. Hanno anche perso due uomini di linea offensivi titolari, il placcaggio sinistro Anthonie Knapp e la guardia destra Rocco Spindler, per infortuni.

Mentre Leonard veniva valutato per una possibile commozione cerebrale, il quarterback di riserva Steve Angeli è uscito dalla panchina per guidare gli irlandesi con un drive da 13 punti. Jeter ha calciato un field goal da 41 yard nell’ultima giocata del tempo portandosi sul 10–3.

Angeli aveva tentato solo 28 passaggi in questa stagione prima di giovedì. Ha completato 6 tentativi su 7 per 44 yard con il suo unico possesso.

“Avevamo molta fiducia in Steve e in quello che poteva fare, e non lo avremmo messo lì solo per passare la palla”, ha detto Freeman. “Volevamo provare a segnare e alla fine abbiamo ottenuto i tre punti.

Leonard ha cancellato il protocollo sulla commozione cerebrale all’intervallo ed è tornato nel secondo tempo. Nel drive di apertura, ha segnato su una corsa di 3 yard per pareggiare il punteggio a 10.

Gli irlandesi erano in vantaggio per 17–10 sulla corsa di 2 yard di Jeremiyah Love nella terza giocata del quarto quarto. Ma poi Penn State ha pareggiato il punteggio sulla corsa di 7 yard di Nicholas Singleton a 10:20 dalla fine.

Dopo che Leonard ha lanciato la sua seconda intercettazione nell’azione successiva, Singleton ha segnato di nuovo portando i Nittany Lions in vantaggio per 24-17 con 7:55 da giocare.

Con meno di cinque minuti rimasti, Leonard lanciò un touchdown da 54 yard a Jaden Greathouse, che era completamente aperto dopo la caduta del cornerback Cam Miller. Greathouse ha preso la sicurezza Jaylen Reed ed è corso in end zone per pareggiare il punteggio a 24.

Leonard ha completato 15 dei 23 passaggi per 223 yard con un touchdown e due intercettazioni. Ha guidato gli irlandesi in quattro punti nel secondo tempo.

“È un concorrente e i concorrenti trovano il modo di vincere, ed è quello che fa Riley”, ha detto Freeman. “Questo è ciò che fa questa squadra.

La partita sembrava destinata ai tempi supplementari dopo che entrambe le squadre avevano puntato negli ultimi minuti.

Ma a 35 secondi dalla fine, il quarterback della Penn State Drew Allar ha tentato di lasciar cadere il passaggio. La sicurezza Jaylen Sneed ha colpito Allar mentre lanciava e il cornerback Christian Grey ha intercettato la palla al Penn State 42, creando il canestro vincente di Jeter.

“Questo è ciò che fa Christian Grey”, ha detto Freeman. “Fa spettacoli quando conta di più.

I Fighting Irish dovranno inventare qualche altra partita importante contro Ohio State o Texas se vogliono vincere il loro primo campionato nazionale dal 1988. Probabilmente saranno sfavoriti ad Atlanta, soprattutto se giocheranno contro i potenti Buckeyes, ma non lo avrebbero fatto in nessun altro modo.

“Vedere quanta strada abbiamo fatto dopo un intoppo iniziale, solo sapere che ne abbiamo un’altra garantita, un’ultima, è semplicemente emozionante,” ha detto Kiser.

I Fighting Irish credono che non giocherebbero per un titolo nazionale se non fossero stati testati come poche altre squadre.

La squadra che non se ne va vince comunque.

“Ti mettono alla prova di più quando sei al punto più basso”, ha detto Freeman. “Stiamo perdendo contro l’Illinois settentrionale e tu devi prendere una decisione: voglio essere altruista o voglio la gloria individuale? Spero che la nazione veda, qualunque fosse la situazione, che questa squadra continua a costruire Notre. ” La signora di fronte a te.”