Notre Dame contrata Chris Ash como coordenador defensivo: o ex -treinador de Rutgers se junta a Irish para substituir Golden

Notre Dame contratou Chris Ash como seu coordenador defensivo, anunciou a escola no sábado. O ex -treinador de Rutgers substitui Al Golden, que partiu para sua posição para assumir o mesmo emprego com o Cincinnati Bengals no NFL.

Ash saltou para a fama como coordenador defensivo no estado de Ohio sob Urban Meyer em 2014 e ajudou a levar o programa a um campeonato nacional. Ele então dirigiu Rutgers por quatro temporadas, mas foi demitido depois de registrar um recorde de 8 a 32 que incluiu três campanhas de conferências sem vitórias em quatro temporadas.

“A experiência de Chris de coordenar e liderar grandes unidades defensivas em vários lugares realmente ressoou comigo”, disse o técnico da Notre Dame, Marcus Freeman, em comunicado. “Sua experiência na NFL e no treinador -chefe é um ativo valioso, que pode contribuir para o nosso programa. Chris tem uma grande reputação de ser um treinador que constrói relacionamentos sólidos, enquanto desenvolve seus jogadores simultaneamente, e isso faz isso uma ótima opção para isso papel. “

Mais tarde, ele trabalhou como coordenador defensivo com Tom Herman, no Texas, em 2020, antes de partir para a NFL. Ash treinou vários papéis secundários antes de passar a temporada de 2024 em uma equipe do Jacksonville Jaguars. Ash também trabalhou como coordenador defensivo em Wisconsin e Arkansas, bem como o coordenador de recrutamento no estado de Iowa.

Ash se junta a um time de Notre apenas em uma temporada de 14-2 e aparição no Futebol americano universitário Campeonato Nacional dos Playoffs. O Fighting Irish se tornou o primeiro time a vencer dois jogos de boliche na mesma temporada e estabeleceu um recorde de programa para vitórias. A aparição do jogo pelo título foi a primeira desde 2012, mas foi curta em uma derrota por 34-23 contra o estado de Ohio.

A trajetória de Ash foi semelhante à de Golden, que também partiu em direção à NFL depois de um decepcionante treinador -chefe em Miami. Golden passou seis anos na NFL, mas se juntou à equipe inicial de Marcus Freeman com o Fighting Irish. Bajo Golden, Notre Dame produziu a 11ª defesa no futebol universitário, incluindo a qualificação dos pinos da oposição número 1 no país. O sucesso finalmente chamou a atenção da NFL.