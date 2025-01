Notre Dame contrata o ex -técnico de Rutgers Chris Ash, como coordenador defensivo

Notre Dame está recorrendo a outro ex -treinador da Universidade para dirigir sua defesa.

Dias depois que o ouro saiu para se tornar o coordenador defensivo do Cincinnati Bengals, os irlandeses contrataram o ex -técnico do Rutgers Chris Ash, para ser seu novo coordenador defensivo, de acordo com Pete Thamel de ESPN. Ash está na NFL desde o início da temporada de 2021 e trabalhou como explorador do Jacksonville Jaguars em 2024.

Fontes: Chris Ash aceitou o trabalho como coordenador defensivo de Notre Dame. Ash traz uma mistura de experiência em coordenação, experiência na NFL e resultados altos como coordenador da universidade. Espera -se que um acordo termine em um futuro próximo. pic.twitter.com/1qojdpb6jf – Pete Thamel (@petethamel) 29 de janeiro de 2025

Golden, ex -treinador -chefe em Miami e Temple, foi o coordenador defensivo de Notre Dame durante as três primeiras temporadas do treinador Marcus Freeman. Notre Dame teve uma das melhores defesas do país em 2024, já que os irlandeses deram apenas 15,5 pontos por jogo e 4,8 jardas por jogo. Apenas quatro equipes, incluindo o estado de Ohio, a equipe que venceu Notre Dame no jogo do campeonato nacional em 20 de janeiro, permitiu menos pontos por jogo.

Ash foi o treinador-chefe da Rutgers de 2016 a 2019, depois de trabalhar como coordenador defensivo em Wisconsin, Arkansas e Ohio, em 2010. Ash foi o coordenador do estado de Ohio com o atual treinador de Wisconsin, Luke Fickell, quando os Buckeyes venceram o Alabama e o Alabama e Oregon para ganhar o primeiro playoff de futebol americano da Universidade no final da temporada de 2014.

No entanto, o mandato de Ash com os Cavaleiros Scarlet não estava bem. Rutgers tinha apenas 8-33 em seu tempo no comando depois que ele foi contratado para acontecer com o atual coordenador ofensivo do Texas, Kyle Flood. Ash foi demitido em setembro de 2019, após um início de 1 a 3.

Do treinamento de Rutgers, Ash trabalhou para o Jaguars e os Raiders. Ele passou uma temporada como treinador de seguros de Jacksonville em 2021, antes de treinar defensivo dos Raiders em 2022 e 2023.

Em Notre Dame, Ash terá um forte núcleo de defensores retornando em 2025. Embora os jogadores irlandeses tenham perdido como Jack Kiser, Xavier Watts e Rylie Mills, jogadores como Drayk Bowen, Adon Shuler e Jaiden Ausberry estão prontos para retornar.