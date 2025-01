Notre Dame deveria estar em uma conferência?

Durante décadas, à medida que temporadas de cinco, seis e sete vitórias se tornaram a norma, Notre Dame foi informada de que nunca mais seria uma candidata nacional a menos que participasse de uma conferência, de preferência, ao que parecia, da Big Ten.

Os críticos alegaram que não havia dinheiro suficiente como independente; As equipes das Dez Grandes obtêm receitas mais garantidas, mesmo que os irlandeses tenham seu próprio acordo com a NBC. Da mesma forma, não havia estabilidade de horário ou poder de marketing suficiente para os recrutas, que pareciam migrar para as marcas da liga, especialmente a SEC.

A independência era um pensamento cansado, uma relíquia dos anos 60, 70 e 80, quando Notre Dame ainda vencia. Até que isso mudasse, eles nunca retornariam à glória, ou assim dizia a teoria. Os irlandeses podiam fingir que eram especiais, mas a realidade estava registrada (apenas três temporadas de 10 vitórias entre 1994 e 2014).

Muito disso foi dito por pessoas que não entendiam o futebol universitário, muito menos o raciocínio único de Notre Dame para permanecer em segredo. Portanto, mesmo quando Brian Kelly transformou os irlandeses em um bom programa com um jogo pelo título do BCS e duas aparições nos playoffs de quatro times, os gritos persistiram porque, bem, as explosões ainda aconteceram no final.

Agora, porém, Marcus Freeman tem Notre Dame (13-1) tão bom como sempre: favorito de 1,5 ponto na semifinal nacional de quinta-feira contra o Penn State (13-2) no Orange Bowl.

E de repente a independência não é mais uma âncora para o sucesso, mas… uma vantagem injusta?

“Isso não é uma crítica a (Freeman) ou Notre Dame, mas acho que todos deveriam estar em uma conferência”, disse o técnico da Penn State, James Franklin, referindo-se a como seu time jogou mais uma partida (pelo título). Big Ten) do que os irlandeses. . “Acho que todos deveriam jogar um jogo do campeonato da conferência, ou ninguém deveria jogar um jogo do campeonato da conferência. “Acho que todos deveriam jogar o mesmo número de jogos na conferência.”

Bem, isso é uma mudança.

Qualquer um pode ser independente se quiser. A Penn State foi uma das últimas grandes redutos e não se juntou ao Big Ten até 1993. Eles conseguiram muita estabilidade e dinheiro garantido. O que não produziram foram os títulos nacionais de 1982 ou 1986, quando eram independentes sob o comando de Joe Paterno. Talvez isso mude este ano.

Franklin não está totalmente errado, é claro. Ligas desiguais e números diferentes de partidas são peculiaridades do esporte. Perder um jogo do título da conferência é um golpe duplo na era dos playoffs de futebol universitário de 12 times. Para vencer tudo, os Leões de Nittany jogariam 17 partidas; ND precisaria apenas de 16. (Para explicar isso de alguma forma, os irlandeses estão proibidos de receber os quatro primeiros lugares e um adeus).

E enquanto o Big Ten joga nove jogos de conferência, a SEC e o ACC apenas jogam oito, dando-lhes mais flexibilidade de agendamento (ou seja, oponentes do FCS).

O que é justo? Bem, quando a justiça foi importante no futebol universitário?

Marcus Freeman tem Notre Dame a duas vitórias de seu primeiro título nacional desde 1988. (Foto de Sean Gardner/Getty Images)

Os irlandeses agarraram-se à independência mais por teimosia do que por qualquer vantagem possível, embora existam algumas. Todos os outros esportes irlandeses fazem parte de uma liga, principalmente a ACC.

Notre Dame é uma universidade nacional. Seus alunos vêm de todo o país (Illinois, com cerca de 12% do corpo discente, é o estado mais representado, segundo a escola). Tem presença importante no Nordeste. Ele quer levar seu programa de futebol para todos os lugares.

O seu actual acordo revelou-se engenhoso, embora nem sempre bem-sucedido. Sua “conferência” consiste essencialmente em jogar cinco partidas por ano contra um rodízio de oponentes do ACC, além de confrontos anuais com USC, Stanford e Navy. Esses são seus oito jogos. Eles preenchem o resto.

Isso permite uma programação local atraente o suficiente para que a NBC lhes dê um acordo de transmissão exclusivo, mas também a oportunidade de ir a qualquer lugar.

Neste mesmo ano, Notre Dame tocou em Nova York, Los Angeles, Atlanta, Texas e East Rutherford, Nova Jersey. Ele enfrentou equipes da Flórida, Virgínia, Kentucky, Ohio, Illinois, Indiana, Maryland e Bay Area. Isso é bom para recrutamento e relações com ex-alunos.

Há também muitas viagens e muito malabarismo temporada após temporada.

“Eu vejo isso como um profissional… podemos jogar de costa a costa”, disse Freeman. “Você joga contra vários times diferentes de várias conferências diferentes. Você começou a temporada em College Station (Texas), terminou a temporada em Los Angeles e estamos duas vezes em Nova York.

“Podemos realmente ver nosso show como global em termos de um show nacional, em termos de como tocamos e do público para o qual tocamos.”

Ele observou então que embora a Big Ten seja certamente uma conferência, já não é a família familiar que era antes porque, com 18 membros, seguiu a visão de costa a costa da Notre Dame.

“Não é muito diferente do Big Ten agora, com a participação da UCLA e da USC e de algumas equipes da Costa Oeste”, disse Freeman.

As conferências tornaram-se tão grandes que há poucos pontos em comum, especialmente quando se trata de horários. O antigo sistema de agendamento e divisão da SEC significava que uma equipe poderia passar doze anos entre as visitas ao campus da liga.

Num mundo ideal, tudo deveria ser o mais equilibrado possível, mas isso é futebol universitário. São 134 equipes de todos os formatos e tamanhos competindo pelo mesmo campeonato. A menos que a receita seja compartilhada como a NFL, por que deveria haver outra coisa?

Para Notre Dame, que há anos luta contra o bullying sobre o quão tolo foi permanecer independente, pelo menos os atuais gritos contra ela são divertidos.

Quem poderia ter previsto isso durante todas aquelas temporadas de 6-6 e 7-5?