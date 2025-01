Notre Dame ha superato numerosi infortuni per raggiungere il titolo CFP

MIAMI GARDENS, Florida – Di tutti i giocatori riuniti fuori dagli spogliatoi di Notre Dame giovedì sera tardi per ricapitolare la storica vittoria, il guardalinee offensivo Charles Jagusah era quello che più probabilmente era lì.

Jagusah non avrebbe dovuto essere in uniforme all’Hard Rock Stadium e ha parlato della sua prestazione nella vittoria per 27-24 di Notre Dame contro la Penn State nelle semifinali dei College Football Playoff al Capital One Orange Bowl. Dopo essersi procurato uno strappo al muscolo pettorale all’inizio del ritiro, la sua stagione è stata dichiarata finita prima che potesse davvero iniziare. Progettato come il placcaggio sinistro iniziale della squadra, l’infortunio di Jagusah è stato il primo grave problema di salute di Notre Dame, ma era ben lungi dall’essere l’ultimo.

L’unico modo in cui Jagusah avrebbe la possibilità di contribuire in questa stagione sarebbe se Notre Dame raggiungesse l’SRP e provocasse un profondo turbamento. Perché ciò accada, gli irlandesi dovrebbero superare un numero impressionante di infortuni, alcuni dei quali a fine stagione, di giocatori che, a differenza di Jagusah, non avrebbero alcuna possibilità di tornare. L’ondata di infortuni non ha risparmiato né attacco né difesa, colpendo alcune delle più grandi stelle e giocatori importanti della squadra.

“Danni da perdita di sonno”, li chiamava il coordinatore difensivo Al Golden. “Stai parlando di giocatori enormi.

Ma nessuno è stato abbastanza massiccio da tenere Notre Dame fuori dai playoff, che riprenderanno lunedì sera ad Atlanta contro l’Ohio State nel campionato nazionale CFP presentato da AT&T.

La maggior parte delle squadre che arrivano fino a Notre Dame puntano su una discreta dose di fortuna. Ma quando si tratta di infortuni, gli irlandesi hanno avuto pochissima fortuna dalla loro parte. Allora come sono arrivati ​​​​alla partita del campionato nazionale?

DOPO MARTEDÌ A novembre, prima che Notre Dame giocasse contro l’Esercito allo Yankee Stadium, Golden sapeva di vedere per la prima volta nella sua trentennale carriera da allenatore.

“Non ho preso parte a nulla in cui abbiamo perso il calibro di ragazzi che abbiamo perso”, ha detto a ESPN. “Questo parla solo della leadership di coach (Marcus) Freeman, della leadership dei nostri capitani e dell’unità del gruppo. Ovviamente è stato l’uomo successivo per un bel po’ di tempo.

Ogni giocatore e allenatore del football universitario cita la mentalità del “prossimo uomo”, riconoscendone la necessità e l’inevitabilità in uno sport violento, ma anche puntando il dito contro. Quegli stessi allenatori e giocatori sanno che la maggior parte delle squadre afflitte da infortuni finiscono per affondare e non sono in grado di tappare tutti i buchi.

Dopo aver subito un infortunio al torace pre-campionato, la stagione di Charles Jagusah sembrava essere finita. Ma era in campo per la vittoria in semifinale del CFP di Notre Dame contro la Penn State. David Rosenblum/Icon Sportswire

Jagusah fu la prima battuta d’arresto significativa per Notre Dame, ma ne seguirono altre. La squadra ha risposto alla sconfitta casalinga della seconda settimana contro l’Illinois settentrionale battendo la Purdue 66–7 a West Lafayette, ma la vittoria è arrivata a caro prezzo. Il centro titolare Ashton Craig si è strappato il legamento crociato anteriore sinistro, mentre il difensore titolare Jordan Botelho ha subito un infortunio al ginocchio destro. Hanno continuato a correre consecutivi nel secondo quarto.

Boubacar Traore si è fatto avanti in assenza di Botelha e ha guidato Notre Dame nei licenziamenti (tre) e nei contrasti per sconfitte (cinque) entro la fine di settembre. Ma la matricola in maglia rossa si è infortunata al ginocchio sinistro nella vittoria della settimana 5 su Louisville ed è stata persa per la stagione.

La più grande perdita per infortunio è arrivata due settimane dopo, quando il cornerback Benjamin Morrison, una matricola della selezione All-America del 2022 che ha ottenuto gli onori dell’AP All-America di seconda squadra nel 2023 ed è stato semifinalista del Thorpe Award, ha subito un infortunio all’anca contro Stanford. Inoltre ha avuto bisogno di un intervento chirurgico e sarà fuori per la stagione.

“Stai parlando di alcuni dei migliori nelle loro posizioni”, ha detto Golden. “E poi alcuni dei ragazzi più giovani, non sai quanto saranno bravi, ma lo saranno, Boubacar e ovviamente Jordan Botelho.

Mentre gli infortuni si accumulavano in difesa, il linebacker Jack Kiser sentiva un misto di simpatia e determinazione. Alcune unità si scioglierebbero o almeno regredirebbero dopo aver perso un trequartista come Morrison, ma non Notre Dame.

“Non penso che ciò fosse possibile nemmeno per questo programma”, ha detto Kiser. “È sempre stato, ‘Guarda, siamo devastati quando qualcuno si fa male, ma qualcuno ha un’opportunità. Puoi elevare questa squadra, renderla migliore e sfruttare questa opportunità?’

La risposta, ripetutamente e decisamente, è stata sì. Il vero cornerback matricola Leonard Moore, una recluta a tre stelle, è entrato nella formazione per Morrison e ora guida la squadra nelle rotture dei passaggi aggiungendo due fumble forzati e due intercettazioni.

Junior Tuihalamaka e Donovan Hinish, che avevano disputato solo 10 partite ciascuno nel 2023, sono entrati in ruoli più importanti sulla linea. Hanno un totale di 68 contrasti, 7,5 licenziamenti e 10 contrasti per sconfitta.

“Non c’è stato davvero un punto in cui qualcuno è andato giù dove ho pensato, ‘Ah, abbiamo finito'”, ha detto Xavier Watts, responsabile della sicurezza senior. “Ho fiducia in tutti i miei compagni.

La difesa tormentata dagli infortuni di Notre Dame è stata la ragione principale per cui la squadra ha vinto il titolo nazionale. Gli irlandesi guidano la nazione nei licenziamenti con 32 e sono secondi a livello nazionale nei punti concessi con 14,3 a partita, dietro solo all’Ohio State.

“Continua ad andare avanti”, ha detto Golden riferendosi alla filosofia della squadra. “Senza offesa, senza scuse, e un altro ragazzo, prendi la bandiera.

POCO PRIMA DELL’INTERVENTO per riparare il suo muscolo pettorale, Jagusah ha incontrato Freeman, che ha detto al giocatore del secondo anno che potrebbe essere disponibile per una potenziale corsa CFP se Notre Dame scendesse in campo per la prima volta in quattro stagioni.

“All’inizio non sembrava realistico, ma man mano che mi avvicinavo sempre di più, continuavo a spingere e a pensare: ‘Sì, posso farcela'”, ha detto Jagusah. “È un merito per tutti per avermi tenuto impegnato.

Mentre la squadra giocava fino a metà dicembre, poi a fine dicembre e poi all’inizio di gennaio, le possibilità di Jagusah non solo di vedere il campo ma di registrare scatti significativi aumentavano. Eccolo lì all’Orange Bowl, a giocare da guardia invece che da placcaggio e a sostituire il titolare infortunato Rocco Spindler. Come gli altri mentre rimpiazzavano i feriti, Jagusah si alzò, allontanarsi finale difensivo Dani Dennis-Sutton sulla corsa di touchdown del quarterback Riley Leonard e sul contrasto di Jaylen Reed della sicurezza della Penn State prossima mossa.

Leonard Moore, che guida Notre Dame nei yard di passaggio mentre sostituisce il quarterback infortunato Benjamin Morrison, ne ha aggiunto un altro durante la vittoria dei quarti di finale contro la Georgia. Foto AP/Gerald Herbert

“Dimostra quanto credito meritano i miei compagni di squadra”, ha detto Jagusah. “Nel grande schema delle cose, non ho fatto molto oggi. Ci hanno portato qui. Hanno fatto tutto il duro lavoro, tutti, tutto l’anno, ce l’hanno fatta e io ho raccolto i frutti.”

L’infortunio pre-campionato di Jagusah ha dato il via a quella che è stata una svolta lunga tutta la stagione per l’attacco di Notre Dame. Craig ha iniziato le prime tre partite prima del suo infortunio, spingendo Pat Coogan, che ha iniziato come terzino sinistro per l’intera stagione 2023, ma è entrato come sostituto questo autunno, a subentrare. In guardia, Billy Schrauth ha iniziato le partite in entrambi i punti, con anche Spindler e Sam Pendleton che hanno guadagnato partenze.

Notre Dame ha avuto stabilità nel contrasto con Aamil Wagner sul lato destro e Anthonie Knapp, una vera matricola emersa dopo l’infortunio di Jagusah, sul lato sinistro. Jagusah ha fatto il suo debutto stagionale in squadre speciali contro la Georgia nei quarti di finale del CFP allo Sugar Bowl, poi ha sostituito Spindler contro la Penn State.

“Coach Freeman dice sempre che il futuro è incerto, quindi non puoi preoccuparti del futuro”, ha detto Jagusah. “Certo, abbiamo avuto settimane in cui molti ragazzi scopavano e tu eri tipo, ‘Dannazione, come lo faremo?’ Ma si tratta di prepararsi ogni giorno, qualunque cosa mettiamo cinque ragazzi lì dentro, faranno tutti benissimo.”

La storia di Jagusah sottolinea come la profondità e la resilienza del roster di Notre Dame siano state messe alla prova, anche durante l’SRP. Il primo touchdown di Notre Dame è arrivato da Jeremiah Love, che ha corso per 98 yard nella end zone nella partita del primo turno contro l’Indiana. Love si è infortunato al ginocchio destro nel finale della stagione regolare all’USC e ha combattuto un disturbo respiratorio superiore nei giorni precedenti la gara dell’Indiana. Tuttavia, ha comunque raggiunto il periodo più lungo nella storia dell’SRP.

Gli irlandesi hanno battuto l’Indiana 27-17, un punteggio più vicino di quanto non fosse in realtà la partita, ma hanno anche perso il placcaggio difensivo Rylie Mills, il loro leader nei licenziamenti (7,5) e nei contrasti per sconfitta (8,5), a causa di un infortunio al ginocchio che ha posto fine alla stagione. Sostenendo una linea che ha perso Botelho e Traore per gran parte di novembre, Mills ha anche avviato Howard Cross III, una selezione di seconda squadra AP All-America del 2023.

Nelle semifinali del CFP, Notre Dame era sotto Penn State 10-0 quando la testa di Leonard colpì il tappeto erboso, mandandolo nella tenda infortuni per essere valutato per una possibile commozione cerebrale. Il quarterback di riserva Steve Angeli, che non aveva giocato al di fuori della pulizia per tutta la stagione, è entrato e ha effettuato i suoi primi cinque tentativi di passaggio per aiutare a impostare un canestro prima dell’intervallo.

Lo status di Love per le semifinali era incerto dopo che ha aggravato un infortunio al ginocchio contro la Georgia e ha lasciato il gioco nel terzo quarto. Nonostante indossasse un tutore, Love diede a Notre Dame il suo primo vantaggio con una delle corse più iconiche nella storia della scuola moderna quando lottò senza quattro difensori della Penn State e raggiunse la palla oltre la linea di porta. Successivamente ha eseguito il suo caratteristico ostacolo in un layup su Kobe King alla Penn State.

Jeremiyah Love ha interrotto diversi contrasti per dare a Notre Dame un vantaggio di 17-10 su Penn State.

Notre Dame ha vinto giustamente la partita su un canestro di Mitch Jeter, che ha giocato gran parte della stagione con un infortunio all’anca, ha sbagliato due tentativi in ​​una sconfitta contro il Northern Illinois e ha segnato solo 1 tentativo su 5 nelle ultime cinque partite della stagione regolare.

“Non credo che io o questa squadra saremmo dove siamo senza tutte le prove, le tribolazioni, gli infortuni, le malattie e tutta quella roba”, ha detto Love. “Tutti in questa squadra sono implacabili. (Io) sto giocando nonostante gli infortuni quando ero malato, chiunque in questa squadra farà lo stesso perché ci amiamo”.

OGNI SQUADRA IN EVIDENZA grinta e resilienza e i giocatori si sostengono a vicenda. Ma cosa distingue gli irlandesi che hanno effettivamente mantenuto le promesse dalle squadre che non possono farlo?

“È perché eravamo in fondo al baratro”, ha detto Kiser. “Eravamo più profondi che si può essere e abbiamo sentito il dolore più grande che una squadra potesse provare, e questo ci ha avvicinato di più. Ci fa capire come affrontare le avversità adesso”.

La sconfitta di Notre Dame contro l’Illinois settentrionale è stata una battuta d’arresto che quasi certamente avrebbe eliminato gli irlandesi dalla considerazione durante l’era dei playoff a quattro squadre. Il risultato ha anche riportato alla mente i ricordi della stagione da matricola di Freeman, che includeva le sconfitte casalinghe contro Marshall e Stanford.

Ma invece di lasciare che la perdita della NIU si protragga o di preoccuparsi di cosa potrebbe significare, Notre Dame sta vincendo insieme anche se perde giocatori chiave.

“Faresti meglio a vivere la tua vita sei pollici davanti alla tua faccia”, ha detto il coordinatore offensivo Mike Denbrock. “Coach Freeman ne parla spesso: vinci l’intervallo. Vinci semplicemente questo intervallo – questo, proprio qui. Siamo stati in grado di mantenere quella mentalità, non importa quanto caos si stia verificando attorno ad esso.”

Dopo la vittoria della Penn State, Golden ha detto che Notre Dame “aveva bisogno di ogni grammo di coraggio per vincere questa partita”. Tuttavia, gli irlandesi avranno bisogno di più per battere una squadra dell’Ohio State dotata di talento e diversi infortuni gravi al di fuori del suo attacco.

Knapp ha subito una forte distorsione alla caviglia contro la Penn State che lo terrà fuori dalla partita di campionato. Le prospettive di Spindler sono più promettenti ma non del tutto note, ha detto domenica Freeman. Jagusah probabilmente giocherà un ruolo significativo contro l’Ohio State, forse nella posizione che avrebbe dovuto ricoprire in estate.

Gli irlandesi sono abituati a giocare senza il pacchetto completo. Basterà chiunque si schiererà al Mercedes-Benz Stadium per vincere il campionato ai loro occhi.

“Sono una squadra di football dura”, ha detto Denbrock dopo la vittoria della Penn State, stando a pochi metri da Jagusah. “Continuano a giocare. Non si tirano indietro, non si preoccupano di quali siano le circostanze. Dio li benedica, è divertente farne parte.”