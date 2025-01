Notre Dame LT Anthonie Knapp (caviglia) è diretta al titolo CFP

Anthonie Knapp, titolare di Notre Dame, salterà la partita del College Football Playoff National Championship contro l’Ohio State il 20 gennaio a causa di una distorsione alla caviglia, ha detto domenica l’allenatore Marcus Freeman.

Knapp si è infortunato nella vittoria per 27-24 del Capital One Orange Bowl di Notre Dame contro la Penn State. Il senior laureato Tosh Baker ha sostituito Knapp nel secondo trimestre.

Freeman ha anche detto che la guardia destra titolare Rocco Spindler, che ha subito un apparente infortunio alla caviglia contro la Penn State, proverà ad allenarsi questa settimana. Charles Jagusah ha sostituito Spindler contro Penn State.

“Vedremo come progredirà nella settimana di prove”, ha detto Freeman. “So che darà tutto quello che ha per assicurarsi di essere pronto. Per quanto riguarda la formazione titolare, faremo ciò che è meglio per il nostro programma. Dobbiamo capirlo. Abbiamo una settimana Per prepararci, sicuramente troveremo i ragazzi giusti per giocare a questa partita e vedremo cosa succederà nei prossimi giorni”.

Freeman ha detto che il running back Jeremiah Love, che ha avuto a che fare con un infortunio al ginocchio destro, dovrebbe essere “a pieno ritmo” contro l’Ohio State, ma il ricevitore largo Beaux Collins sta ancora affrontando lo stiramento al polpaccio che lo ha tenuto fuori da gran parte della Penn State . gioco. Collins è il secondo della squadra in ricezioni con 37 per 458 yard, tre touchdown e 30,5 yard a partita.

“J-Love è pronto”, ha detto Freeman del suo protagonista. “Beaux è ancora in via di guarigione… Tornerà ad allenarsi qui per i prossimi due giorni, ma si spera che, finché farà progressi, sarà a posto. Ma dobbiamo farlo. Sono sicuramente sta facendo progressi durante questa settimana.”