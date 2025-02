Notre Dame vs. NC State Score: Wolfpack Storg Irish em Double OT para quebrar a sequência de vitórias de 19 jogos

O estado 13 do NC incomodou o número 1 de Notre Dame 104-95 no tempo extra no domingo, vitorioso emergente de uma emocionante viagem de ida e volta que teve 21 mudanças de liderança e vários momentos heróicos. É a primeira vitória do NC State sobre uma equipe nº 1 desde 1º de fevereiro de 2021, quando venceu Louisville, e quebrou uma série de vitórias em 19 jogos para Notre Dame.

O anfitrião Wolfpack (22-5, 14-2 ACC) teve um início rápido com uma vantagem antecipada de 12-5, mas o restante do regulamento foi reproduzido dentro de uma margem de dois bens, com o NC State Six e Notre Dame (24 -3, 15-1) nunca liderando mais de três.

No final do regulamento, parecia que as escalas finalmente haviam se inclinado a favor do estado da NC, com Madison Hayes atingindo dois lances livres com 4,5 segundos para colocar o Wolfpack em 84-81. Mas Sonia Citron tinha outros planos, pregando um triplo triplo disputado para enviá -lo por tempo extra, impressionando o Wolfpack e uma multidão estridente de Reynolds Coliseum.

Na primeira metade extra, foi a vez do estado da NC forçar outra sessão com um cubo de embreagem. Depois que uma bandeja de citron apresentou os visitantes, Aziaha James fez uma ponte de extração difícil para amarrar as coisas aos 92 anos. No outro extremo, Olivia Miles perdeu um desespero de 3 pontos, e Maddy Westbeld caiu com o rebote ofensivo e parecia ser salada. No entanto, as autoridades decidiram que a falha ocorreu após o tempo expirado, enviando o jogo para uma segunda vez extra.

Foi então que o Estado da NC assumiu o controle e ele fez isso com estilo. Depois de cubos consecutivos de Tilda Trygger e Zoe Brooks para abrir as coisas, James enviou a multidão local a um frenesi com um movimento atrás das costas em um intervalo rápido que leva a uma bandeja.

Esse movimento chamou a atenção de um guarda que conhece uma ou duas coisas sobre o Showtime.

A Saniya Rivers ampliou a vantagem a oito uma bandeja própria, e o Estado da NC finalmente obteve sua vantagem para 10, a única vantagem de dois dígitos do dia para qualquer uma das equipes, antes de terminar as coisas de uma maneira simples.

Brooks teve no máximo 33 pontos de sua carreira, impulsionado por um desempenho perfeito de 14 por 14 na linha de lance livre. James acrescentou 20 desde que as cinco manchetes estaduais da NC marcaram em dois dígitos, combinando 99 dos 104 pontos da equipe. Notre Dame, que obteve 26 pontos de Hannah Hidalgo, 23 de Citron e 22 de milhares, viu sua série de vitórias de 19 jogos e sofreu sua primeira derrota na conferência da temporada.

Com dois jogos restantes para ambos os times, Notre Dame ainda tem a vantagem de um jogo sobre o Wolfpack para a coroa da temporada regular do ACC, mas pude ver seu tempo no topo da classificação chegando ao fim quando a nova pesquisa do AP Lance na segunda -feira.