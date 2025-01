Notre Dame x Penn State onde assistir: canal de TV, horário de início do Orange Bowl, probabilidades dos playoffs do futebol universitário

As semifinais da primeira equipe de 12 futebol universitário Os playoffs começam quinta-feira com um confronto de grande sucesso no Orange Bowl entre (6) Penn State e (7) Notre Dame. Ambas as equipes confiaram muito em suas defesas e jogos treinados para chegar às portas do National College Football Playoff Championship. Eles vão colocar seus estilos semelhantes uns contra os outros no que parece ser um jogo equilibrado.

Penn State terá uma vantagem de dois dias para descanso depois que o Nittany Lions derrotou Boise State por 31 a 14 em 31 de dezembro no Fiesta Bowl. Os Fighting Irish estavam originalmente programados para jogar em 1º de janeiro, mas o confronto do Sugar Bowl contra a Geórgia foi adiado um dia após o trágico ataque em Nova Orleans.

Os Fighting Irish superaram os Bulldogs por 23 a 10 em uma disputa fisicamente exigente que mostrou a resistência que definiu o programa sob o comando do técnico do terceiro ano, Marcus Freeman. Freeman, aos 38 anos, é o treinador mais jovem das quatro equipas restantes do CFP. Ele testará sua inteligência contra o veterano de 11 anos James Franklin.

Franklin já levou a Penn State a um recorde de 13 vitórias. Somar um 14º lugar nesta fase e contra um adversário deste calibre solidificaria 2024 como a melhor temporada de sua gestão.

Como assistir Notre Dame x Penn State ao vivo

Data: quinta-feira, 9 de janeiro | Tempo: 19h30, horário do leste

Localização: Hard Rock Stadium – Miami, Flórida

TV: ESPN | Transmissão ao vivo: fubo (Experimente gratuitamente)

Notre Dame x Penn State: jogadores a serem observados

Riley Leonard, quarterback, Notre Dame: A transferência do Duke elevou o ataque de Notre Dame nesta temporada. Sua mobilidade torna a defesa de Notre Dame um pesadelo. Embora não seja um passador de elite, Leonard completou 66,5% de seus arremessos nesta temporada, o recorde de sua carreira, e provou ser capaz de fazer jogadas pelo ar quando necessário.

Drew Allar, quarterback, Penn State: O coordenador ofensivo do primeiro ano, Andy Kotelnicki, ajudou a elevar o jogo de Allar. Sua média de jardas por tentativa saltou de 6,8 em 2023 para 8,6 este ano. Embora os Leões de Nittany estejam jogando menos a bola do que em 2023, eles estão gerando jogadas mais explosivas. Essa habilidade aérea ficou evidente no início da vitória nas quartas de final sobre o Boise State, quando Allar dissecou os Broncos com um início quente que incluiu grandes jogadas de passe.

Xavier Watts, S, Notre Dame: Watts está empatado em segundo lugar nacionalmente com seis interceptações. O All-American do time principal de consenso é um capitão do time e jogador do quinto ano que tem sido um dos pilares da defesa do Fighting Irish por três temporadas. Ele totalizou 13 escolhas em sua carreira e é considerado uma possível escolha intermediária em 2025. Draft da NFL. Com o astro cornerback Benjamin Morrison fora do restante da temporada devido a lesão, a liderança de Watts na secundária é crítica.

Abdul Carter, DE, PA: Carter tem sido uma ameaça absoluta para a Penn State, ocupando o segundo lugar nacionalmente em tackles para derrota, com 22. Ele tem destruído os ataques adversários desde que pisou no campus em 2022 como um candidato de quatro estrelas e se tornou um provável primeiro. Perspectiva redonda do Draft da NFL no processo. Embora o júnior não tenha se declarado oficialmente a favor do draft, ele está classificado em 8º lugar no ranking de prospectos do NFL Draft da CBS Sports. A situação da lesão de Carter será uma questão importante a ser monitorada depois que ele perdeu a maior parte da vitória nas quartas de final sobre o Boise State com um aparente problema no braço/ombro esquerdo.

Jeremiyah Love, RB, Notre Senhora: O principal rusher de Notre Dame foi lidar com uma lesão no joelho que ele sofreu no final da temporada regular contra o USC. A lesão limitou Love a apenas seis corridas na vitória por 23-10 do Sugar Bowl contra a Geórgia e o limitou nos treinos que antecederam o Orange Bowl. No entanto, espera-se que o talentoso estudante do segundo ano esteja disponível contra a Penn State. Além de correr para mais de 1.000 jardas, Love também é uma ameaça receptora com 25 recepções para 226 jardas e dois touchdowns.

Previsão de Notre Dame x Penn State, escolha

Notre Dame usou um retorno inicial para um touchdown e reviravoltas caras na Geórgia para sobreviver à Geórgia no Sugar Bowl. Foi uma demonstração impressionante, mas foi replicável? Os Fighting Irish entram no Orange Bowl com dois dias de descanso a menos que os Nittany Lions, e isso pode fazer a diferença considerando o quão físico será este jogo. Penn State quer comandar o futebol e Notre Dame ainda está lidando com a ausência do astro da linha defensiva Rylie Mills. Os Nittany Lions mostraram melhorias ofensivas nesta temporada sob o comando de Kotelnicki e têm versatilidade suficiente para manter o Fighting Irish desequilibrado no que deve ser um jogo acirrado. Escolha: Penn State +2,5

