Comecei a cobrir o Super Bowl e na semana anterior ao início de 2009. A experiência levou o Tampa Roadshow, Miami (duas vezes), Dallas, Indianapolis, Nova Orleans (duas vezes), Nova York, Phoenix (duas vezes), São Francisco, Houston, Minneapolis, Atlanta, Los Angeles e Las Vegas.

Miami e Nova Orleans lideram todas as cidades com 11 turnos para organizar o jogo. Mas a lacuna de 12 anos entre Super Bowls para Nova Orleans faz pouco sentido.

Um elemento recente do Frontoffessports.com, que pode ou não carregar traços digitais suficientes da liga para enviar uma mensagem clara, Pergunte a viabilidade contínua de Nova Orleans Como uma cidade do Super Bowl, do ponto de vista dos quartos de hotel e a ausência de um novo estádio de alta tecnologia. A experiência, no entanto, justifica mais do que os inconvenientes.

Embora uma rotação verdadeira nunca tenha surgido, aqui está uma idéia que apareceu no meu cérebro descontraído nesta semana. A rotação do núcleo deve ser Nova Orleans, Las Vegas e Miami. Então, a cada quarto ano, outro corte das cidades constitui o subprojeto: LA, Phoenix, Houston, Atlanta, além do jornal Qual é o lugar onde Isso vem de uma cidade/estado que paga pela maioria de um novo estádio.

Nashville possivelmente cairá a festa, em breve. E talvez essa proposta se expanda para quatro cidades centrais (Nashville incluiu) a cada quinto ano dado a uma cidade de segundo nível.

Provavelmente é um pouco ingênuo, já que a NFL implementa um jogo mais amplo e promovido pela renda com base na obtenção do melhor tratamento possível com cada um e cada um do Super Bowl que são concedidos. Anteriormente, era uma competência anual. Agora, a liga se aproxima de uma cidade, estabelece seus termos e recebe um “sim” ou um “não”. (Poucas cidades dizem “não”)

No final, a NFL deve dizer “sim” a um sistema que prioriza a experiência geral, com as melhores cidades que aparecem com mais frequência.

Nova Orleans, Las Vegas, Miami.